Bundesliga Muheim verliert mit dem HSV das Hamburger Derby gegen St. Pauli

SDA

29.8.2025 - 22:38

Miro Muheim geht als Verlierer vom Platz.
Miro Muheim geht als Verlierer vom Platz.
Imago

Die Hierarchie in der Stadt Hamburg bleibt auch in der Bundesliga gewahrt. Das eigentlich «kleine» St. Pauli gewinnt das Derby gegen den Aufsteiger HSV 2:0.

Keystone-SDA

29.08.2025, 22:38

29.08.2025, 22:48

Dem Hamburger SV fehlte es auch im zweiten Saisonspiel an der nötigen Offensivkraft. Zudem beendete man die Partie gegen St. Pauli nicht vollzählig. Adam Dzwigala (19. Minute) und Andreas Hountondji (60.) trafen vor 57'000 Zuschauern für den Kiez-Klub. HSV-Profi Giorgi Gotscholeischwili sah zudem die gelb-rote Karte (77.).

Der HSV, für den es das erste Heimspiel im Oberhaus seit sieben Jahren war, wartet somit auch nach dem zweiten Spieltag noch auf das erste Saisontor. Der Bundesliga-Rückkehrer muss nach der Länderspielpause beim Meister Bayern München ran, St. Pauli ist nach dem Remis gegen Dortmund in der 1. Runde zumindest für ein paar Stunden Leader. Muheim spielte beim HSV durch.

