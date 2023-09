Nati-Keeper Greogor Kobel hatte beim 3:1-Sieg seines BVB gegen Hoffenheim alle Hände voll zu tun. IMAGO/RHR-Foto

Borussia Dortmund bezwingt Hoffenheim mit 3:1. Nati-Keeper Gregor Kobel hat grossen Anteil daran, dass der BVB vorübergehend an die Tabellenspitze klettert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Borussia Dortmund gewinnt in der 6. Runde der Bundesliga gegen Hoffenheim mit 3:1.

Nati-Goalie Gregor Kobel bewahrt die Dortmunder dank seiner Paraden vor einem zwischenzeitlichen Rückstand. Mehr anzeigen

Dortmund gewinnt gegen Hoffenheim mit 3:1. Der Sieg ist ein schmeichelhafter. Die Hoffenheimer dominieren vor allem die zweite Halbzeit, scheitern aber an sich selber oder dann an Gregor Kobel. Der Nati-Goalie rettet den Sieg mit einer ganz starken Parade direkt nach dem Seitenwechsel gegen Grischa Prömel, der mit seinem Kopfball aus kürzester Distanz scheitert.

Die Tore in der ersten Halbzeit fallen allesamt nach teils eklatanten Fehlern. Beim Führungstreffer für den BVB verspringt Innenverteidiger Anthony Brooks der Ball nach einem Einwurf. Niclas Füllkrug sagt Danke und erzielt seinen ersten Treffer im Dress der Dortmunder.

Viel Kampf: Hoffenheims Ozan Kabak und Dortmunds Donyell Malen schenkten sich nichts. Am Ende behielt der BVB etwas glücklich die Oberhand. Keystone

Der Ausgleich fällt nach einem von Routinier Mats Hummels verschuldeten Foulpenalty durch Andrej Kramaric. Und beim 2:1 für die Dortmunder durch Marco Reus patzt Hoffenheims Goalie Oliver Baumann.

Die zweite Hälfte ist aufseiten von Dortmund mit viel Kampf verbunden, zumal sie nach dem Platzverweis gegen Ramy Bensebaini 20 Minuten in Unterzahl agieren müssen. Schliesslich retten die Westfalen die Führung nicht nur über die Zeit, sondern treffen in Person von Julian Ryerson in der Nachspielzeit gar noch zum 3:1.

Die Tabellenführung dürften die Dortmunder indes nur für eine Nacht inne haben. Am Samstag haben gleich mehrere Teams die Chance, den BVB wieder abzufangen, darunter Bayern München und Leipzig, die sich im Topspiel gegenüberstehen.

SDA/lih