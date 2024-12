Fabian Rieder wurde vor dem 3:1 im Strafraum gefoult Keystone

Der VfB Stuttgart kommt in der 14. Runde der Bundesliga zum zweiten Heimsieg. Der Zweite der letzten Saison gewinnt in Heidenheim 3:1 und nähert sich vorerst der Top 4.

Dem erlösenden dritten Tor der Stuttgarter in der 85. Minute ging ein Foul an Fabian Rieder voraus. Den fälligen Penalty verwandelte Nick Woltemade. Rieder war für die letzte Viertelstunde an Stelle von Enzo Millot ins Spiel gekommen. Dieser hatte kurz vor der Pause das 2:1 erzielt, nachdem er sechs Minuten zuvor mit einem Fehler das 1:1 verschuldet hatte.

Telegramm und Tabelle:

Heidenheim – VfB Stuttgart 1:3 (1:2). – Tore: 20. Mittelstädt 0:1. 41. Wanner 1:1. 45. Millot 1:2. 85. Woltemade (Penalty) 1:3. – Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Stergiou (ab 89.) und Rieder (ab 74.).

Die weiteren Spiele der 14. Runde. Freitag: SC Freiburg – Wolfsburg 3:2. – Samstag: Augsburg – Bayer Leverkusen 0:2. Borussia Mönchengladbach – Holstein Kiel 4:1. Mainz 05 – Bayern München 2:1. Union Berlin – Bochum 1:1. St. Pauli – Werder Bremen 0:2. – Sonntag: Borussia Dortmund – Hoffenheim 17.30. RB Leipzig – Eintracht Frankfurt 19.30.