Der VfB Stuttgart kassiert im Freitagsspiel der 31. Bundesliga-Runde eine weitere Heimniederlage. Er unterliegt Heidenheim mit 0:1 und befindet sich vor dem Cupfinal in der Krise.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Stuttgart verliert gegen Heidenheim mit 0:1 und somit zum sechsten Mal in Folge vor heimischem Publikum.

Fabian Rieder und Leonidas Stergiou standen in der Startaufstellung. Sie wurden im Laufe der 2. Halbzeit ausgewechselt.

Stuttgart liegt aktuell auf Rang 11 und könnte im Falle eines Sieges von Wolfsburg am Samstag gegen Freiburg auf Rang 12 abrutschen. Mehr anzeigen

Mit einem Tor in der 89. Minute sicherte Mathias Honsak Heidenheim drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Derweil verlor Stuttgart daheim zum sechsten Mal in Folge, in den letzten zehn Partien gab es nur sechs Punkte. Der Saisonhöhepunkt der Stuttgarter steht allerdings noch an, mit dem Cupfinal am 24. Mai gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld.

Gegen Heidenheim hätte Stuttgart auch den Sieg davontragen können. Zweimal trafen die Gastgeber in der Schlussphase noch vor dem 0:1 durch Nick Woltemade und Deniz Undav die Torumrandung. Auch Fabian Rieder hatte mit einem Freistoss eine Tormöglichkeit. Der ehemalige YB-Spieler wurde in der 70. Minute ausgewechselt, Teamkollege Leonidas Stergiou spielte bis acht Minuten nach der Pause.

Telegramm und Tabelle:

VfB Stuttgart – Heidenheim 0:1 (0:0). – Tor: 89. Honsak 0:1. – Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Stergiou (bis 53.) und Rieder (bis 69.), ohne Jaquez (Ersatz).

Die weiteren Spiele der 31. Runde. Samstag: Hoffenheim – Borussia Dortmund 15.30. Wolfsburg – SC Freiburg 15.30. Bayern München – Mainz 05 15.30. Holstein Kiel – Borussia Mönchengladbach 15.30. Bayer Leverkusen – Augsburg 15.30. Eintracht Frankfurt – RB Leipzig 18.30. – Sonntag: Bochum – Union Berlin 15.30. Werder Bremen – St. Pauli 17.30.

1. Bayern München 30/72 (87:29). 2. Bayer Leverkusen 30/64 (64:35). 3. Eintracht Frankfurt 30/52 (58:42). 4. RB Leipzig 30/49 (48:38). 5. SC Freiburg 30/48 (43:47). 6. Mainz 05 30/47 (48:36). 7. Borussia Dortmund 30/45 (57:47). 8. Werder Bremen 30/45 (48:54). 9. Borussia Mönchengladbach 30/44 (48:46). 10. Augsburg 30/43 (33:40). 11. VfB Stuttgart 31/41 (56:51). 12. Wolfsburg 30/39 (53:47). 13. Union Berlin 30/35 (30:44). 14. St. Pauli 30/30 (26:36). 15. Hoffenheim 30/30 (38:55). 16. Heidenheim 31/25 (33:60). 17. Bochum 30/20 (29:62). 18. Holstein Kiel 30/19 (41:71).