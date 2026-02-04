  1. Privatkunden
Klarer Sieg gegen Kiel Stuttgart lässt sich im DFB-Pokal nicht überraschen

SDA

4.2.2026 - 22:47

Deniz Undav schoss für Stuttgart das wertvolle 1:0
Deniz Undav schoss für Stuttgart das wertvolle 1:0
Keystone

Titelverteidiger Stuttgart qualifiziert sich als zweites Team für den Halbfinal im DFB-Pokal.

Keystone-SDA

04.02.2026, 22:47

04.02.2026, 23:30

Wie Leverkusen am Vortag gegen St. Pauli werden auch die Schwaben ihrer Favoritenrolle gerecht und gewinnen beim Zweitligisten Holstein Kiel mit 3:0.

Die Stuttgarter hatten mehr zu kämpfen, als das Resultat ausdrückt. Erst in der 56. Minute gelang Deniz Undav das 1:0. Und die weiteren Treffer durch Chris Führich fielen erst kurz vor Schluss.

Die letzten zwei Halbfinalisten werden nächste Woche ermittelt. Dann kommt es zu den Partien zwischen Zweitligist Hertha Berlin und Freiburg sowie zwischen Bayern München und Leipzig.

