Unter der Woche im Cup erfolgreich, müssen sich die Stuttgarter in der Bundesliga mit einem Punkt zufriedengeben Keystone

Im ersten Sonntagsspiel der 31. Bundesliga-Runde gibt es keinen Sieger. Stuttgart kommt gegen Bremen nicht über ein 1:1 hinaus und verschenkt wertvolle Punkte im Kampf um die Champions League.

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Die Gäste aus Bremen gingen in der ersten Halbzeit durch Jens Stage in Führung. Das wie gewohnt dominante Stuttgart glich nach dem Seitenwechsel durch Joker Ermedin Demirovic aus. Mehr als dieser eine Treffer wollte den Schwaben, bei denen Luca Jaquez in der Innenverteidigung durchspielte, nicht gelingen.

Stuttgart, das unter der Woche den Einzug in den Cup-Final schaffte, liegt aufgrund der besseren Tordifferenz vor Hoffenheim im 4. Rang. Am kommenden Samstag kommt es zum Direktduell um die Champions League. Leverkusen lauert mit zwei Punkten weniger auf dem 6. Platz.

Für Bremen könnte der Punkt im Kampf um den Klassenerhalt wertvoll sein. Mit 32 Zählern belegt Werder den 12. Platz mit sieben Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.

Telegramme und Tabelle:

VfB Stuttgart – Werder Bremen 1:1 (0:1). – Tore: 18. Stage 0:1. 61. Demirovic 1:1. – Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Jaquez. Werder Bremen ohne Schmidt (Ersatz).

Freitag: RB Leipzig – Union Berlin 3:1. – Samstag: Mainz 05 – Bayern München 3:4. Wolfsburg – Borussia Mönchengladbach 0:0. Augsburg – Eintracht Frankfurt 1:1. Heidenheim – St. Pauli 2:0. 1. FC Köln – Bayer Leverkusen 1:2. Hamburger SV – Hoffenheim 1:2. – Sonntag: Borussia Dortmund – SC Freiburg 17.30.