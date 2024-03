Stuttgarts Torschützen Chris Führich (links) und Serhou Guirassy beim gemeinsamen Jubel Keystone

Stuttgart befindet sich in der Bundesliga weiter auf Kurs Richtung Champions League. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeness gewinnt das Freitagsspiel der 25. Runde gegen Union Berlin 2:0.

Serhou Guirassy brachte den Tabellendritten mit seinem 21. Saisontor in der 19. Minute in Führung. Für das 2:0 war Chris Führich in der 65. Minute zuständig. Kurz darauf spielte Union wegen einer Roten Karte gegen Andras Schäfer in Unterzahl.

Nach dem sechsten Sieg aus den letzten sieben Spielen beträgt Stuttgarts Polster auf das fünftplatzierte Leipzig damit zumindest bis Samstagnachmittag zehn Punkte.

Es war dies die zweite erfreuliche Meldung des Tages bei den Schwaben, nachdem vor der Partie der Vertrag mit Sebastian Hoeness vorzeitig bis 2027 verlängert worden war.

sda