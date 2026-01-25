Deniz Undav (Nummer 26) und die Stuttgarter zelebrieren den Sieg in Mönchengladbach Keystone

Der VfB Stuttgart bleibt in der Bundesliga auf Champions-League-Kurs. Der nächste Gegner der Young Boys gewinnt in der 19. Runde bei Borussia Mönchengladbach 3:0 und verteidigt den 4. Platz.

Keystone-SDA SDA

Jamie Leweling traf nach einer halben Stunde zur Führung, in der zweiten Halbzeit bugsierte Joe Scally einen Corner ins eigene Tor und setzte Deniz Undav den Schlusspunkt (67./74. Minute). Nico Elvedi trug an den Gegentreffern keine Schuld.

Gladbachs Chance, die Partie in andere Bahnen zu lenken, vergab Haris Tabakovic in der 13. Minute vom Penaltypunkt – wobei Alexander Nübel den platzierten Schuss des für Bosnien spielenden Schweizer Stürmers vorzüglich aus der Ecke fischte.

Stuttgart ist am kommenden Donnerstag der letzte Gegner der Young Boys in der Ligaphase der Europa League. YB kämpft im Schwabenland ums Weiterkommen, Stuttgart um einen Platz in den Top 8.

Im zweiten Sonntagsspiel gewann Freiburg gegen Köln ohne Johan Manzambi 2:1. Die Breisgauer wahrten damit den Kontakt zu den Europacup-Plätzen und hielten Köln auf Distanz. Manzambi wurde geschont, sein Schweizer Teamkollege Bruno Ogbus nach einer Stunde eingewechselt.

Kurztelegramme und Rangliste:

Borussia Mönchengladbach – VfB Stuttgart 0:3 (0:1). – Tore: 30. Leweling 0:1. 67. Scally (Eigentor) 0:2. 74. Undav 0:3. – Bemerkungen: Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (Ersatz). Stuttgart ohne Jaquez (nicht im Aufgebot). 13. Nübel (Stuttgart) hält Penalty von Tabakovic.

Freiburg – 1. FC Köln 2:1 (2:1). – Tore: 10. Rosenfelder (Eigentor) 0:1. 11. Scherhant 1:1. 44. Matanovic 2:1. – Bemerkungen: Freiburg mit Ogbus (ab 62.), ohne Manzambi (Ersatz). Köln ohne Schmied (nicht im Aufgebot). 66. Schwäbe (Köln) hält Penalty von Matanovic.