YB-Gegner in Form Stuttgart weiter auf Champions-League-Kurs

SDA

25.1.2026 - 17:34

Deniz Undav (Nummer 26) und die Stuttgarter zelebrieren den Sieg in Mönchengladbach
Deniz Undav (Nummer 26) und die Stuttgarter zelebrieren den Sieg in Mönchengladbach
Keystone

Der VfB Stuttgart bleibt in der Bundesliga auf Champions-League-Kurs. Der nächste Gegner der Young Boys gewinnt in der 19. Runde bei Borussia Mönchengladbach 3:0 und verteidigt den 4. Platz.

Keystone-SDA

25.01.2026, 17:34

25.01.2026, 21:44

Jamie Leweling traf nach einer halben Stunde zur Führung, in der zweiten Halbzeit bugsierte Joe Scally einen Corner ins eigene Tor und setzte Deniz Undav den Schlusspunkt (67./74. Minute). Nico Elvedi trug an den Gegentreffern keine Schuld.

Gladbachs Chance, die Partie in andere Bahnen zu lenken, vergab Haris Tabakovic in der 13. Minute vom Penaltypunkt – wobei Alexander Nübel den platzierten Schuss des für Bosnien spielenden Schweizer Stürmers vorzüglich aus der Ecke fischte.

Stuttgart ist am kommenden Donnerstag der letzte Gegner der Young Boys in der Ligaphase der Europa League. YB kämpft im Schwabenland ums Weiterkommen, Stuttgart um einen Platz in den Top 8.

Im zweiten Sonntagsspiel gewann Freiburg gegen Köln ohne Johan Manzambi 2:1. Die Breisgauer wahrten damit den Kontakt zu den Europacup-Plätzen und hielten Köln auf Distanz. Manzambi wurde geschont, sein Schweizer Teamkollege Bruno Ogbus nach einer Stunde eingewechselt.

VfB Stuttgart - BSC Young Boys
VfB Stuttgart - BSC Young Boys

Do 29.01. 20:10 - 23:50 ∙ blue Sport Live ∙ VfB Stuttgart - BSC Young Boys

Mit tv.blue.ch mieten

Kurztelegramme und Rangliste:

Borussia Mönchengladbach – VfB Stuttgart 0:3 (0:1). – Tore: 30. Leweling 0:1. 67. Scally (Eigentor) 0:2. 74. Undav 0:3. – Bemerkungen: Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (Ersatz). Stuttgart ohne Jaquez (nicht im Aufgebot). 13. Nübel (Stuttgart) hält Penalty von Tabakovic.

Freiburg – 1. FC Köln 2:1 (2:1). – Tore: 10. Rosenfelder (Eigentor) 0:1. 11. Scherhant 1:1. 44. Matanovic 2:1. – Bemerkungen: Freiburg mit Ogbus (ab 62.), ohne Manzambi (Ersatz). Köln ohne Schmied (nicht im Aufgebot). 66. Schwäbe (Köln) hält Penalty von Matanovic.

FBI-Chef: «So einfach ist das» +++ Bürgermeister bittet Nationalgarde um Hilfe gegen ICE
Eigentümer besorgt um Ruf und Werte ihrer Immobilien +++ Morettis verhaken sich bei Verhören in Widersprüche
SBB bauen Tunnel von Zürich nach Winterthur

Zubi über FCB-Sportchef: «Stucki hat Magnin die Beine schon abgesägt»

Zubi über FCB-Sportchef: «Stucki hat Magnin die Beine schon abgesägt»

25.01.2026

Witzig: «Eine Niederlage wirft uns nicht aus der Bahn»

Witzig: «Eine Niederlage wirft uns nicht aus der Bahn»

25.01.2026

Guillemenot: «Die ersten 20 Minuten waren ein Skandal»

Guillemenot: «Die ersten 20 Minuten waren ein Skandal»

25.01.2026

