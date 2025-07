Thomas Müller wird seine Karriere in Übersee fortsetzen. Dies verrät der 35-jährige langjährige Spieler von Bayern München am Samstag in einem Video.

Keystone-SDA SDA

Welchem Klub er sich anschliessen wird, liess der 131-fache deutsche Internationale noch offen.

Müller postete am Samstag ein Video, in dem er mit einem Cowboy-Hut an der Isar auf einem Klappstuhl sitzt. Dazu schrieb er: «Dann gehts übern grossen Teich.»

Laut «Bild» soll Müller in der nordamerikanischen MLS einen Vertrag für die laufende und die kommende Saison 2026 unterschreiben. Bei welchem Verein er das tut, ist noch nicht bekannt.