Noch während die Partie läuft, zeigen die Leipzig-Fans ihre Anteilnahme mit dem Verstorbenen. Biid: Imago

Ein Todesfall überschattet die Partie RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach. Ein Fan stirbt noch im Stadion, die Zuschauer zeigen schon vorher ihre Anteilnahme.

Schlimmer Zwischenfall im Leipziger Fanblock! Während des Topspiels zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach (2:0) am 22. Spieltag der Bundesliga ist ein RB-Fan noch im Stadion verstorben.

Leipzig übermittelte um 19.35 Uhr die traurige Nachricht via X: «Leider müssen wir euch mitteilen, dass es die Person nicht geschafft hat und noch im Stadion verstorben ist. Wir sind zutiefst getroffen und all unsere Gedanken in diesem schweren Moment sind bei der Familie und allen Angehörigen. Ruhe in Frieden.»

Todes-Nachricht überschattet Leipzig-Spiel

In der 18. Minute des Spiels hatte Sky-Kommentator Wolff-Christoph Fuss zunächst erklärt, dass ein Leipzig-Fan reanimiert werden musste, woraufhin der Fanblock den Support ein gestellt hatte. RB bestätigte das Geschehen.

Sportdirektor Rouven Schröder wurde nach der Partie auf die schrecklichen Vorfälle angesprochen. «Du spürst auf jeden Fall eine ganz komische Stimmung – schon im Vorfeld. Es war klar, dass bei den Gladbachern der Support eingestellt war. Wir waren sehr betroffen. Wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass es bei uns im Block sehr still war. Wir haben dann sofort die Info bekommen, dass etwas passiert sei. Man hat es den Spielern auch angemerkt, sie waren irritiert – ‹Warum geht es im Block nicht weiter?› Es war eine ganz komische Stimmung, wirklich tragisch.»

In der Schlussphase der Partie gedachten die Zuschauer mit einer bemerkenswerten Aktion der verstorbenen Person. Nach der 84. Minute erhoben viele Zuschauer ihre Handylichter und sangen minutenlang.