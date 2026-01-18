  1. Privatkunden
Trainer muss gehen Dino Toppmöller bei Frankfurt entlassen

SDA

18.1.2026 - 14:20

Dino Toppmöller ist nach zweieinhalb Jahren nicht mehr Trainer von Bundesligist Eintracht Frankfurt
Dino Toppmöller ist nach zweieinhalb Jahren nicht mehr Trainer von Bundesligist Eintracht Frankfurt
Keystone

Der Bundesligist Eintracht Frankfurt und Trainer Dino Toppmöller gehen getrennte Wege. Das bestätigte der Klub des Schweizer Verteidigers Aurèle Amenda am Sonntag.

Keystone-SDA

18.01.2026, 14:20

18.01.2026, 15:04

Interimistisch übernehmen U21-Trainer Dennis Schmitt sowie U19-Coach Alexander Meier die Leitung von Bundesligist Eintracht Frankfurt.

Toppmöller war im Sommer 2023 als Nachfolger von Oliver Glasner nach Frankfurt gekommen, unter dem die Eintracht 2022 die Europa League gewonnen hatte. Mit Toppmöller qualifizierte sich der Klub in der vergangenen Saison zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte über die Bundesliga für die Champions League. In der laufenden Spielzeit ging es aber bergab. Aus den jüngsten sieben Ligaspielen gelang dem Champions-League-Teilnehmer nur ein Sieg.

