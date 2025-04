Kevin Behrens sorgt in Wolfsburg wieder für Negativschlagzeilen. IMAGO/Christian Schroedter

Der VfL Wolfsburg steckt in der Krise. Nach anhaltend miesen Resultaten in der Bundesliga kam es gemäss «Bild» zum Knall in der Kabine. Mittendrin: Skandal-Profi Kevin Behrens und Trainer Ralph Hasenhüttl.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der VfL Wolfsburg steckt sportlich in der Krise und verliert zuletzt vier Bundesliga-Partien in Folge.

Nach der Niederlage gegen Union Berlin kam es Anfang April offenbar zu einem Kabinenstreit zwischen Trainer Ralph Hasenhüttl und Stürmer Kevin Behrens.

Die Situation eskalierte, beide mussten getrennt werden – ein weiterer Tiefpunkt in einer Saison, die wohl mit einem Trainerwechsel enden wird. Mehr anzeigen

Den Wölfen läuft es so gar nicht. Am vergangenen Freitag setzte es zuhause gegen Leipzig die vierte Bundesliga-Pleite in Folge ab. Wie die deutsche «Bild» berichtet, kam es bereits Anfang April nach der Niederlage bei Union Berlin zu einem lauten Streit in der Kabine.

Demnach habe der angezählte Trainer Ralph Hasenhüttl nach dem Schlusspfiff nicht mit Kritik zurückgehalten und der Mannschaft eine Standpauke gehalten. Dabei beschwerte sich der 57-Jährige offenbar über den fehlenden Einsatz seiner Spieler.

Als Hasenhüttl die Kabine verliess, habe Kevin Behrens das Wort ergriffen. Der Wolfsburg-Stürmer hatte im vergangenen Herbst bereits negativ auf sich aufmerksam gemacht, als er sich weigerte, ein Regenbogen-Shirt des Vereins zu unterzeichnen («So eine schwule Scheisse unterschreibe ich nicht»).

Zoff zwischen Hasenhüttl und Behrens

Behrens habe Hasenhüttls Rede aufgegriffen und sich ebenfalls über den mangelnden Einsatz seiner Teamkollegen beschwert, woraufhin Hasenhüttl wieder in die Kabine zurückgekommen sei und den Stürmer konfrontierte.

Behrens solle keine grossen Reden schwingen, sondern Tore schiessen, so der VfL-Trainer. Daraufhin hätten sich die beiden eine verbale Auseinandersetzung geliefert und mussten beruhigt werden.

Die Wolfsburger sind in der Bundesliga-Tabelle aktuell im 12. Rang klassiert und verpassen höchstwahrscheinlich die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb. Medienberichten zufolge dürfte das Team die kommende Saison unter einem neuen Trainer in Angriff nehmen.

Mehr Videos aus dem Ressort

Callà sorgt für Lacher: «Mein Kaffee ist konkurrenzlos» Nati-Assistent Davide Callà spricht an einer Pressekonferenz über seine Leidenschaft für Kaffee. 18.03.2025