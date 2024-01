Die pyrotechnischen Extravaganzen der Fans kommen Union Berlin teuer zu stehen Keystone

Union Berlin muss eine Geldstrafe in Höhe von 101'000 Euro bezahlen, weil seine Fans bei zwei Auswärtsspielen eine grosse Anzahl an verbotener Pyrotechnik abgebrannt haben.

Die Vorfälle ereigneten sich während des Bundesligaspiels in Heidenheim am 30. September und während des Cupspiels am 31. Oktober beim VfB Stuttgart. Im ersten Fall zündeten Berliner Anhänger nach Angaben des Deutschen Fussball-Bundes 60 Bengalische Feuer und vier Rauchtöpfe, im zweiten 37 pyrotechnische Gegenstände.

Union kann von der Geldstrafe bis zu 33'600 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Massnahmen verwenden.

SDA