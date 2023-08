So lange es Fans gibt, die für dieses belangloses Zeugs Geld ausgeben, so lange wird es Transfers geben. Wenn niemand mehr interesse an diesen nutzlosen, langweiligen zeigen würde, wäre auch 1 Franken für jeden Spieler zu teuer!

Bobby

ist ja immer das selbe, hört doch endlich auf, das rumgehacke, heute Bayern, und Morgen?, es gibt oder gab Spieler die für weit aus mehr verkauft worden sind,z.b Neymar 222 Millionen, die Preise für Spieler hat so oder so nichts mehr mit Sport zu tun, die Saudis zeigen ja auch was mit Kohle möglich ist,

Politiker Schmeisse Kohle noch für andere Unsinnigkeiten heraus.

Es ist auch immer interessant an wem man gewisse Fruste raus oder abladen kann.