Karol Mets für St. Pauli zuerst Torschütze, dann Penalty-Verursacher Keystone

St. Pauli und Köln trennen sich im Freitagspiel der Bundesliga 1:1. Für Köln ist dieser Punktgewinn im Abstiegskampf wertvoller als für St. Pauli.

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Ein spätes Penaltytor durch den eingewechselten Luca Waldschmidt (86.) rettete Köln den Punkt. Die Kölner kassierten auch im fünften Spiel nacheinander keine Niederlage und haben bei noch vier ausstehenden Spielen weiter gute Aussichten auf die nächste Saison in der Bundesliga. Fünf Punkte trennen sie von den auf dem Abstiegsplatz stehenden Hamburger, die sich in der zweiten Hälfte die besseren Chancen erarbeiteten.

Tragische Figur der Partie war Karol Mets. Der Verteidiger erzielte zuerst das 1:0 für St. Pauli und verursachte dann den Elfmeter durch eine unglückliche Aktion. St. Pauli bleibt dadurch weiter stark abstiegsgefährdet. Falls die Konkurrenten übers Wochenende gewinnen sollten, könnte der Abstand des Kiez-Klubs auf den rettenden 15. Platz auf fünf Punkte anwachsen.