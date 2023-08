Robin Gosens traf ins einem zweiten Bundesliga-Match zweimal für Union Berlin Imago

Union Berlin feiert in der 2. Runde der Bundesliga den zweiten Sieg und steht an der Tabellenspitze. Dortmund leistet sich mit dem 1:1 in Bochum den ersten Fehltritt.

Union Berlin war auch durch einen frühen Platzverweis nicht aus der Bahn zu werfen. Die 70 Minuten lang in Unterzahl spielenden Berliner trafen zu zehnt dreimal nach Standardsituation zum 4:1-Erfolg beim Aufsteiger Darmstadt.

Der für 15 Millionen Euro von Inter Mailand zu Union gestossene Robin Gosens war zweimal erfolgreich. Erst letzte Woche hatte der in der Niederlande fussballerisch gross gewordene 29-Jährige sein Bundesliga-Debüt gegeben.

Sieg für Zesiger, Remis für Kobel

Ebenfalls makellos steht Wolfsburg da. Das Team mit dem neuen, von YB gekommenen Innenverteidiger Cedric Zesiger gewann in Köln mit 2:1. Doppeltorschütze war wie am vergangenen Wochenende beim 2:0 gegen Heidenheim der Däne Jonas Wind.

Die Dortmunder korrigierten im 20 Kilometer entfernten Bochum einen 0:1-Rückstand aus der Startviertelstunde dank dem Treffer von Donyell Malen (56.). Den möglichen Siegtreffer des Zweiten der vergangenen Saison verhinderte unter anderem der Pfosten. Auf der Gegenseite entschärfte Gregor Kobel mit einer herrlichen Parade die gefährlichste Aktion der Bochumer nach der Pause.

Heidenheims Heimpremiere

Eine bittere Heimpremiere in der 1. Bundesliga erlebte der Liga-Debütant Heidenheim. Er verspielte gegen Hoffenheim in der Schlussviertelstunde eine 2:0-Führung und verlor durch einen von Andrej Kramaric verwandelten Penalty in der 90. Minute 2:3.

sda