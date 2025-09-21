  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

7-Tore-Spektakel Union Berlin gewinnt verrückte Partie bei Frankfurt

SDA

21.9.2025 - 17:45

Oliver Burke trifft dreimal für Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt.
Oliver Burke trifft dreimal für Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt.
Bild: Keystone

Zum Auftakt der Sonntagsspiele in der deutschen Bundesliga gewinnt Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt eine turbulente Partie auswärts 4:3.

Keystone-SDA

21.09.2025, 17:45

21.09.2025, 17:50

Oliver Burke glänzte bei den Berlinern mit einem Hattrick. Der Schotte schoss Union bis zur 56. Minute mit 4:1 scheinbar beruhigend in Führung. Doch die «Eisernen» mussten dennoch um den zweiten Saisonsieg zittern, da Frankfurt, das ab der 91. Minute mit dem Schweizer Aurèle Amenda agierte, bis zur 87. Minute den Anschluss hergestellt hatte. In der 10 minütigen Nachspielzeit gelang der Eintracht jedoch nicht noch der späte Ausgleich.

Kurztelegramme

Eintracht Frankfurt – Union Berlin 3:4 (1:2). – 59'500 Zuschauer. – Tore: 9. Ansah 0:1. 32. Burke 0:2. 45. Brown 1:2. 53. Burke 1:3. 56. Burke 1:4. 80. Uzun 2:4. 87. Burkardt (Penalty) 3:4. – Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Amenda (ab 91.).

Videos aus dem Ressort

Das sind alle 50 Haaland-Tore

Das sind alle 50 Haaland-Tore

50 Tore in 49 Champions League-Spielen. Dies Erling Haalands eindrückliche Bilanz. Wir haben all seine 50 Tore zusammengeschnitten.

19.09.2025

Mourinho: «Fenerbahce war unter meinem Level»

Mourinho: «Fenerbahce war unter meinem Level»

José Mourinho kehrt zurück zu Benfica, wo er bereits vor 25 Jahren Trainer war und rechnet bei der Vorstellung mit seinem letzten Arbeitgeber ab.

19.09.2025

Meistgelesen

Trump stellt Beistand für Polen und Baltikum in Aussicht +++ Hochrangiger russischer General entlassen
Der FCZ muss ins Penaltyschiessen ++ Luzern und Winti siegen souverän
Bevor Lilly Becker am Oktoberfest anzapft, kommt der Gerichts-Vollzieher
Was ist bloss mit diesen Orcas passiert?
Das sind die 12 häufigsten Fehler beim Campen

Mehr aus dem Ressort

«Come on Jungs». Bayern-Trainer Kompany von Fragen zu B-Elf genervt

«Come on Jungs»Bayern-Trainer Kompany von Fragen zu B-Elf genervt

Bundesliga. Kane schiesst Hoffenheim mit Hattrick ab ++ HSV zittert sich zum ersten Saisonsieg

BundesligaKane schiesst Hoffenheim mit Hattrick ab ++ HSV zittert sich zum ersten Saisonsieg

Bundesliga. Demirovic und El Khannouss lassen Stuttgart jubeln

BundesligaDemirovic und El Khannouss lassen Stuttgart jubeln