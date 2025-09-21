Oliver Burke trifft dreimal für Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt. Bild: Keystone

Zum Auftakt der Sonntagsspiele in der deutschen Bundesliga gewinnt Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt eine turbulente Partie auswärts 4:3.

Keystone-SDA SDA

Oliver Burke glänzte bei den Berlinern mit einem Hattrick. Der Schotte schoss Union bis zur 56. Minute mit 4:1 scheinbar beruhigend in Führung. Doch die «Eisernen» mussten dennoch um den zweiten Saisonsieg zittern, da Frankfurt, das ab der 91. Minute mit dem Schweizer Aurèle Amenda agierte, bis zur 87. Minute den Anschluss hergestellt hatte. In der 10 minütigen Nachspielzeit gelang der Eintracht jedoch nicht noch der späte Ausgleich.

Kurztelegramme

Eintracht Frankfurt – Union Berlin 3:4 (1:2). – 59'500 Zuschauer. – Tore: 9. Ansah 0:1. 32. Burke 0:2. 45. Brown 1:2. 53. Burke 1:3. 56. Burke 1:4. 80. Uzun 2:4. 87. Burkardt (Penalty) 3:4. – Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Amenda (ab 91.).

