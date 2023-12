Frederik Rönnow und Union Berlin gehen erleichtert in die Winterpause : zwei Tore geschossen, keines kassiert. Keystone

Union Berlin atmet durch: Die Eisernen bezwingen Köln mit 3:0 und befreien sich vorübergehend von den Abstiegsplätzen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Union Berlin gewinnt gegen Köln mit 2:0.

Der Sieg über Köln ist der vierte Saisonsieg der Berliner.

Union Berlin (ein Spiel weniger) distanziert Schlusslicht Darmstadt um drei Punkte. Mehr anzeigen

Union Berlin gelingt in der Bundesliga ein kleiner Befreiungsschlag. Mit dem 2:0 daheim gegen Köln in der 16. Runde schaffen die Köpenicker den erst zweiten Sieg in den letzten knapp vier Monaten.

Benedict Hollerbach und David Fofana trafen nach der Pause beide nach Vorarbeit von Kevin Volland. Einen grossen Anteil am Sieg hatte auch der dänische Goalie Frederik Rönnow, der mit seinen Paraden dafür sorgte, dass Union zum ersten Mal seit dem Cupspiel Mitte August gegen den Viertligisten Astoria Walldorf in einer Partie keinen Treffer kassierte.

Der seit dem Abgang von Urs Fischer von Nenad Bjelica trainierte 1. FC Union Berlin liegt nun beim einem weniger ausgetragenen Spiel drei Punkte vor den letzten drei Mannschaften der Bundesliga, zu denen auch Köln gehört.

SDA/lih