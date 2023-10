Union-Trainer Urs Fischer sorgt sich noch nicht um seinen Job. Andreas Gora/dpa

Union Berlin findet nicht aus dem Formtief heraus. Das Team von Urs Fischer kassiert in der Bundesliga die sechste Niederlage in Folge – mit 0:3 gegen das erstaunliche Stuttgart.

Unter Fischer ging es für Union Berlin in den letzten Jahren konstant aufwärts, von der 2. Bundesliga bis in die Champions League. Nun befinden sich die Eisernen erstmals unter dem Zürcher Trainer in einer tiefen Krise. Gegen Stuttgart brachten sie im eigenen Stadion erstaunlich wenig zustande. Die erste sehr gute Torchance erspielten sie sich in der 79. Minute.

Die Stuttgarter surfen hingegen weiter auf ihrer Erfolgswelle. Das Überraschungsteam der ersten Monaten traf in der 16. Minute durch den Liga-Topskorer Serhou Guirassy, der nach acht Bundesliga-Runden als erster Spieler überhaupt bei 14 Toren steht. Dass der 27-Jährige aus Guinea nach einer halben Stunde angeschlagen ausgewechselt werden musste, war der einzige Wermutstropfen für die Schwaben.

Nur eine Nebenrolle beim Stuttgarter Höhenflug spielt bisher der Ex-St. Galler Leonidas Stergiou, der bisher nur eine Minute Bundesliga gespielt hat. Von der Bank aus sah der Schweizer U21-Internationale die weiteren Tore seiner Mannschaft, die in den letzten zehn Minuten fielen. In der Tabelle liegt nur Leverkusen vor dem VfB, der in der vergangenen Saison 27 Runden benötigte, um auf die aktuell 21 Punkte zu kommen.

Leverkusen kam mit Granit Xhaka in Wolfsburg zum siebten Sieg. Überragend beim Leader war der Niederländer Jeremie Frimpong, der früh sehenswert zum 1:0 traf, und nach einer guten Stunde das 2:1 von Alejandro Grimaldo vorbereitete. Bei den Wolfsburgern kam Cedric Zesiger nicht zum Einsatz.

Telegramme und Tabelle:

Wolfsburg – Bayer Leverkusen 1:2 (1:1). – 28'917 Zuschauer. – Tore: 13. Frimpong 0:1. 41. Lacroix 1:1. 62. Grimaldo 1:2. – Bemerkungen: Wolfsburg ohne Zesiger (Ersatz). Bayer Leverkusen mit Xhaka.

Union Berlin – VfB Stuttgart 0:3 (0:1). – 22'012 Zuschauer. – Tore: 16. Guirassy 0:1. 81. Silas 0:2. 88. Undav 0:3. – Bemerkungen: VfB Stuttgart ohne Stergiou (Ersatz).

Hoffenheim – Eintracht Frankfurt 1:3 (1:3). – Tore: 3. Beier 1:0. 11. Omar Marmoush 1:1. 23. Knauff 1:2. 45. Skhiri 1:3.

Darmstadt 98 – RB Leipzig 1:3 (1:2). – Tore: 1. Openda 0:1. 24. Forsberg 0:2. 32. Kempe (Penalty) 1:2. 72. Openda 1:3. – Bemerkungen: Darmstadt 98 ohne Stojilkovic (nicht im Aufgebot).

SC Freiburg – Bochum 2:1 (2:1). – 33'900 Zuschauer. – Tore: 15. Gonçalo Paciência 0:1. 26. Doan 1:1. 45. Grifo (Penalty) 2:1. – Bemerkungen: Bochum ohne Loosli (Ersatz).

sda