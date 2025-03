Union-Präsident Dirk Zingler will das DFB-Urteil nicht akzeptieren. Bild: dpa

Auch nach dem zweiten Urteil in der Causa um den Feuerzeugwurf wettert Union Berlin gegen den DFB. Präsident Zingler deutet eine Verschwörung an. Was ist dran an den Vorwürfen? Was sind die Folgen?

DPA dpa

Nach der zweiten sportjuristischen Niederlage im Verfahren um den Feuerzeugwurf hebt der 1. FC Union Berlin die Causa auf eine neue Ebene. Die Hauptstädter, deren Spiel gegen den VfL Bochum wegen des Eklats mit 0:2 gewertet wird, wittern laut den Worten von Vereinspräsident Dirk Zingler eine Verschwörung und sprechen von einem politisch motivierten Urteil.

«Das Gericht ist vom VfL Bochum und vom Kontrollausschuss aufgefordert worden, ein politisches Signal zu senden. Dies war nur möglich unter fehlerhafter Anwendung der Rechts- und Verfahrensordnung», hiess es in einer Stellungnahme nach der Verhandlung vor dem Bundesgericht des Deutschen Fussball-Bundes. Dieses hatte eine Berufung von Union nach dem erstinstanzlichen Urteil des DFB-Sportgerichts abgelehnt.

Auslöser der ganzen Causa war die Partie im Dezember, bei der VfL-Torwart Patrick Drewes kurz vor Schluss von einem Feuerzeug aus dem Berliner Fanblock getroffen worden war. Das Bundesgericht urteilte, dass dadurch Bochum geschadet wurde und Union Berlin dafür verantwortlich sei.

Zingler-Vorwurf: DFB wollte einen Präzedenzfall

«Wir waren heute Zeuge eines Verfahrens, in dem erstmalig das Fehlverhalten eines Zuschauers zu einer Spielumwertung geführt hat. Und das trotz einer ordnungsgemässen Beendigung des Spiels durch den Schiedsrichter», sagte Zingler. «Die Schaffung dieses Präzedenzfalls war aus unserer Sicht Ziel des Kontrollausschusses.»

Tatsächlich hatte Oskar Riedmeyer, der Vorsitzende beim Bundesgericht, in der Verhandlung gesagt: «Wir hoffen, das wir nicht weitere solche Fälle sehen, wir hoffen, dass es ruhiger wird.» Er wünsche sich eine abschreckende Wirkung des Urteils.

Finale Entscheidung erst kurz vor Saisonende?

Union sieht darin eine sportpolitische Komponente und verkündete: «Wir sind daher gezwungen, dem politischen Druck zu entgehen und werden das Ständige Schiedsgericht anrufen.» Schon nach dem Urteil des Sportgerichts im Januar hatte Berlins Geschäftsführer Horst Heldt heftig gegen den DFB gewettert.

Wann sich nun das Schiedsgericht als letzte Instanz dem Fall annehmen kann, war zunächst unklar. Die Zeit drängt: In der Bundesliga stehen nur noch elf Spieltage aus und der finale Ausgang des Verfahrens könnte entscheidenden Einfluss auf den Abstiegskampf haben. Mit dem 2:0 am Grünen Tisch zieht Bochum am 1. FC Heidenheim vorbei auf den Relegationsrang.