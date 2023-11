Xabi Alonso bleibt mit Leverkusen auf Erfolgskurs Keystone

Bayer Leverkusen setzt seinen fantastischen Saisonstart fort. Die Mannschaft mit Granit Xhaka kommt in der 10. Bundesliga-Runde mit dem 3:2 bei Hoffenheim zum neunten Sieg.

Nur Bayern München ist in der gut 60-jährigen Bundesliga-Geschichte besser gestartet als das von Xabi Alonso trainierte Bayer Leverkusen. Unter Pep Guardiola gab es für den Rekordmeister 2015 in den ersten zehn Spielen zehn Siege.

Für den Erfolg bei Hoffenheim musste Leverkusen zwei Anläufe nehmen. Den 2:0-Pausenvorsprung verspielte der Leader durch zwei Gegentore innerhalb von drei Minuten; vor dem 2:2 von Wout Weghorst (58.) unterlief Xhaka ein entscheidender Fehlpass. Matchwinner war der Spanier Alejandro Grimaldo, der in der 70. Minute nach spektakulärer Vorarbeit von Victor Boniface das 3:2 erzielte. Der Neuzugang von Benfica Lissabon hatte schon das 2:0 geschossen. Alle Wettbewerbe mitgerechnet steht Leverkusen bei zehn Siegen in Folge.

Union verliert weiter

Die Serie von Union Berlin fand am Samstag auch eine Fortsetzung. Das Team von Urs Fischer kassierte daheim gegen Eintracht Frankfurt mit 0:3 die zwölfte Niederlage in Folge. Für die Frankfurter traf der formstarke Ägypter Omar Marmoush in der Startviertelstunde mit den ersten zwei Abschlüssen zweimal. Union war spielbestimmend, agierte aber einmal mehr glücklos.

Urs Fischer mit Union weiter in der Krise. IMAGO/Jan Huebner

Vargas trifft nur den Pfosten

In der Tabelle liegen nur der 1. FC Köln und Mainz hinter dem Champions-League-Teilnehmer. Die Kölner kamen gegen Augsburg zu einem 1:1, auch weil der nach seiner Einwechslung stark aufspielende Schweizer Ruben Vargas in der Schlussphase den zweiten Treffer der Augsburger mit einem Schuss an den Innenpfosten denkbar knapp verpasste. Mainz kam mit Edimilson Fernandes daheim gegen Leipzig überraschend zum ersten Saisonsieg (2:0).

sda