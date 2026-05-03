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Mission erfüllt Urs Fischer schafft mit Mainz vorzeitig den Klassenerhalt

SDA

3.5.2026 - 17:32

Urs Fischer brachte Mainz wieder auf Kurs.
Urs Fischer brachte Mainz wieder auf Kurs.
Bild: Keystone

Urs Fischer hat den Klassenerhalt mit Mainz in der drittletzten Runde der Bundesliga gesichert.

Keystone-SDA

03.05.2026, 17:32

03.05.2026, 18:05

Nach dem 2:1-Auswärtssieg bei St. Pauli beträgt der Vorsprung auf die auf dem Relegationsplatz klassierten Hamburger elf Punkte.

Es ist eine weitere Erfolgsgeschichte von Urs Fischer als Bundesliga-Trainer. Der 60-jährige Zürcher hat sich zwischen 2018 und 2023 bei Union Berlin Kultstatus erarbeitet, mit dem Aufstieg, dem souveränen Klassenerhalt bis hin zur Champions-League-Teilnahme.

In Mainz übernahm Fischer den Trainerposten von Bo Henriksen Anfang Dezember. Damals war der Klub mit sechs Punkten aus 13 Spielen Schlusslicht der Bundesliga. Beeindruckend schnell brachte er die Mannschaft um den Schweizer Captain Silvan Widmer wieder auf Kurs. Unter ihm kassierten die Mainzer bis Mitte April nur zwei Niederlagen. Erst in den letzten Wochen harzte es etwas mit vier sieglosen Spielen und dem Out im Viertelfinal der Conference League gegen Strasbourg.

Am Sonntag fand Mainz zurück zum Siegen. Phillip Tietz und Phillipp Mwene nach Vorlage von Widmer schossen die Tore der Gäste schon in der ersten Halbzeit. Für St. Pauli, das erst in der Schlussphase zum Anschlusstreffer kam, bedeutet die Niederlage, dass der Klassenerhalt, wenn überhaupt, wohl nur noch über die Relegationsspiele zu schaffen ist.

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