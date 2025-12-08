  1. Privatkunden
«Weiss nicht, ob das passt» Urs Fischer neuer Mainz-Trainer – nicht alle Fans sind begeistert

Jan Arnet

8.12.2025

Urs Fischer soll Mainz vor dem Abstieg retten.
Urs Fischer soll Mainz vor dem Abstieg retten.
Keystone

Urs Fischer kehrt als Trainer in die Bundesliga zurück. Der 59-jährige Zürcher tritt bei Mainz die Nachfolge des entlassenen Bo Henriksen an. Nicht allen Mainz-Fans gefällt das. Hier sind die Reaktionen auf X.

Redaktion blue Sport

08.12.2025, 10:30

08.12.2025, 10:34

Fischer erhält in Mainz einen Vertrag bis zum Sommer 2028, wie der Tabellenletzte am Sonntag mitteilte. Seit seinem Abgang bei Union Berlin am 15. November 2023 war er nicht mehr im Fussball tätig.

Jetzt ist es fix. Urs Fischer wird Trainer von Mainz 05

Jetzt ist es fixUrs Fischer wird Trainer von Mainz 05

Die Reaktionen auf X

Bundesliga

Fussball-News

Klassenerhalt geschafft. Neymar muss am linken Knie operiert werden

Klassenerhalt geschafftNeymar muss am linken Knie operiert werden

Auch Otele verschiesst vom Punkt. Schiesst Shaqiri jetzt keine Penaltys mehr?

Auch Otele verschiesst vom PunktSchiesst Shaqiri jetzt keine Penaltys mehr?

Heimpleite gegen Celta Vigo. Real kassiert zwei Rote Karten und verliert nach 0:2-Niederlage den Anschluss an Barça

Heimpleite gegen Celta VigoReal kassiert zwei Rote Karten und verliert nach 0:2-Niederlage den Anschluss an Barça

Serie A. Napoli gewinnt Knüller-Duell gegen Juve 2:1 und übernimmt die Tabellenführung

Serie ANapoli gewinnt Knüller-Duell gegen Juve 2:1 und übernimmt die Tabellenführung

Muheim-Assist zum Siegtreffer. HSV rehabilitiert sich nach Cup-Out mit Derby-Sieg gegen Bremen

Muheim-Assist zum SiegtrefferHSV rehabilitiert sich nach Cup-Out mit Derby-Sieg gegen Bremen

Tessiner Defensive hält dicht. Torloses Remis zwischen Lausanne und Lugano

Tessiner Defensive hält dichtTorloses Remis zwischen Lausanne und Lugano