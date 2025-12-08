Urs Fischer neuer Mainz-Trainer – nicht alle Fans sind begeistert

Urs Fischer soll Mainz vor dem Abstieg retten. Keystone

Urs Fischer kehrt als Trainer in die Bundesliga zurück. Der 59-jährige Zürcher tritt bei Mainz die Nachfolge des entlassenen Bo Henriksen an. Nicht allen Mainz-Fans gefällt das. Hier sind die Reaktionen auf X.

Redaktion blue Sport Jan Arnet

Fischer erhält in Mainz einen Vertrag bis zum Sommer 2028, wie der Tabellenletzte am Sonntag mitteilte. Seit seinem Abgang bei Union Berlin am 15. November 2023 war er nicht mehr im Fussball tätig.

Die Reaktionen auf X

Urs Fischer hat auf jeden Fall Aura, aber von Terror zu Terror Fußball weiß ich jetzt nicht — noah (@N0ahFSV) December 4, 2025

Kann Urs Fischer in Sachen Jugendförderung halt auch 0,0 einschätzen — Jonas (@JelloJunkie05) December 7, 2025

Och neeee, Urs Fischer😭

Du ersetzt Svensson Terrorball mit Siewert Terrorball, diesen ersetzt du dann mit Henriksen Terrorball und jetzt ersetzt du Henriksen Terrorball mit Fischer Terrorball🫩



Naja, schauen wir mal was wird — justin¹⁶🇲🇨 | AbstiegSZN (@velquix_05) December 7, 2025

Geben wir dem neuen Trainer mal die Chance und da unten raus zu holen.



Willkommen in Mainz, Urs Fischer — zuckerschnute⸆⸉❤️‍🔥 (@zckerschnute) December 7, 2025

Marco Rose zieht den Kürzeren gegen Urs Fischer...

Soweit ist der deutsche Fußball schon gekommen. — 《B》rodo (@Brodo_14) December 7, 2025

Urs Fischer nach Mainz. Weiß nicht, ob das passt. — Markus (@WCWLion) December 7, 2025

Mainz wird mit Urs Fischer also keine 5 Spiele in der Rückrunde verlieren und am Ende Platz 9 — Aaron (@Raizuk7) December 7, 2025

Wenn es immer nur am Trainer liegen würde...#Mainz05

Urs Fischer soll es nun richten. Man darf gespannt sein. Ich habe da so meine Zweifel ob die Mission *Klassenerhalt* gelingt. Aktuell ist die Mannschaft nicht bundesligatauglich — Laienspieler 🙏 (@Laienspieler1) December 7, 2025

Urs Fischer neuer Trainer bei @1FSVMainz05 ! Das passt! Alles Guete, Urs, Du schaffst das! — Daniel Schlatter (@Fulehung1950) December 7, 2025

Wenn Urs Fischer Union Berlin Ball spielen lässt, hab ich kein Bock.

Wenn Urs Fischer Basel Ball spielen lässt, hab ich Bock.

Leider befürchte ich das erstere — Niclas (@gamertoaster05) December 4, 2025

Sehe ich das richtig, dass Urs Fischer jetzt wieder Favorit ist? Ganzer Hype weg, sorry, aber ich sehe da dann wenig Licht am Ende des Tunnels #Mainz05 — Luca (@BlacksnakeFifa) December 6, 2025

Ich bin und war kein Fan von "Urs Fischer Terrorfußball" bei Union, aber ehrlicherweise ist mir gerade die Art scheißegal, Hauptsache wir bleiben drin. Auf geht's Urs 😇❤️🤍#Mainz05 https://t.co/kMvvPPva8l — Luk (@TheReal1ffs) December 7, 2025