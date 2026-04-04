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Bundesliga Trotz Manzambi-Tor: Freiburg unterliegt Bayern nach irrer Schlussphase – Muheim sieht Rot

Patrick Lämmle

4.4.2026

Johan Manzambi traf zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung.
Johan Manzambi traf zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung.
IMAGO/STEINSIEK.CH

Bayern München verhindert in der 28. Runde der Bundesliga in extremis die zweite Niederlage der Saison. Der Leader in Freiburg dreht ein 0:2 in ein 3:2.

Redaktion blue Sport

04.04.2026, 15:20

04.04.2026, 18:07

Im Hinspiel in München führte Freiburg nach 17 Minuten mit 2:0 und verlor 2:6. Auch diesmal lagen die Breisgauer mit zwei Toren vorne, wobei das 2:0 erst in der 71. Minute fiel. Dennoch gingen die Münchner als Sieger vom Platz. Die ersten beiden Treffer der Gäste zum Ausgleich erzielte der 20-jährige Tom Bischof mit Weitschüssen in der 81. und 92. Minute. Der Siegtreffer der Bayern gelang dem erst 18-jährigen Lennart Karl in der 99. Minute.

Für die Münchner, die ohne ihren verletzten Top-Torschützen antraten, waren es die Saisontore 94 und 95 in der laufenden Bundesliga. Damit fehlen ihnen noch zwei Treffer zum Torrekord aus der Saison 1971/72, den sie selber aufgestellt haben.

Im November schoss der Schweizer Johan Manzambi das zweite Tor der Freiburger in München. Im Heimspiel traf er nun kurz nach der Pause nach einem Ballgewinn der Gastgeber auf der linken offensiven Seite mit einem Schuss aus rund 25 Metern zum 1:0. Damit hat Manzambi die Hälfte seiner Treffer in dieser Saison gegen die Bayern erzielt. In der 52. und 54. Minute vergab Lucas Höler zwei gute Möglichkeiten zum 2:0. Das Verpasste holte er in der 71. Minute nach einem Eckball nach.

Mainz siegt weiter

Mainz dürfte sich endgültig aus dem Abstiegskampf verabschiedet haben. Als der Schweizer Urs Fischer am 7. Dezember das Traineramt übernahm, lag das Team mit sechs Punkten aus 13 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz. Seither gewann Mainz in 15 Partien 27 Zähler und verlor bloss zweimal. Beide Tore zum 2:1 beim fünftplatzierten Hoffenheim, dem wettbewerbsübergreifend vierten Sieg in Folge, erzielte Philipp Tietz - das entscheidende 2:1 in der 79. Minute. Mainz ist nun Neunter mit einem Vorsprung von neun Punkten auf Platz 16 (St. Pauli).

Hinter St. Pauli liegen noch Wolfsburg und Schlusslicht Heidenheim. Wolfsburg ist auch nach dem vierten Spiel unter dem neuen Trainer Dieter Hecking sieglos, verlor bei Bayer Leverkusen trotz einer 3:1-Führung mit 3:6. Insgesamt war es für die Wolfsburger die elfte Partie in Folge ohne Vollerfolg (drei Unentschieden). Der VfL ist seit dem Aufstieg 1997 stets erstklassig, nun wird der erste Abstieg immer wahrscheinlicher. Der Rückstand auf St. Pauli beträgt bei einer Begegnung mehr drei Punkte.

Schiedsrichter Deniz Aytekin zeigt Miro Muheim nach einem Foul als letzter Mann Rot.
Schiedsrichter Deniz Aytekin zeigt Miro Muheim nach einem Foul als letzter Mann Rot.
IMAGO/kolbert-press

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