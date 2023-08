Vargas trifft bei 8-Tore-Krimi ++ Xhaka siegt ++ Omlin mit Assist

Ruben Vargas erzielt gegen Borussia Mönchengladbach das zwischenzeitliche 4:3. Augsburg gibt die Führung in letzter Sekunde aber noch her. IMAGO/kolbert-press

Der Samstagnachmittag in der Bundesliga hat es in sich. In fünf Partien fallen 23 Tore – mit Schweizer Beteiligung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Granit Xhaka feiert mit Bayer Leverkusen einen 3:2-Auftaktsieg gegen RB Leipzig.

Gerardo Seoane und Jonas Omlin müssen sich gegen Augsburg mit einem 4:4 begnügen. Omlin verbucht einen Assist, Vargas trifft für Augsburg.

Cedric Zesiger steht bei Wolfsburg in der Startelf und sichert sich mit seinem Team einen 2:0-Sieg gegen Aufsteiger Heidenheim. Mehr anzeigen

Was für ein verrückter Bundesliga-Samstag! In den fünf Nachmittagsspielen fallen sage und schreibe 23 Tore. Die Schweizer haben zum Saisonauftakt alle Hände voll zu tun.

Bei der Partie zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig bekommt es Granit Xhaka gleich mit einem heiss gehandelten Titelanwärter zu tun. Die Werkself gewinnt gegen den Supercup-Sieger mit 3:2. Der Nati-Kapitän leitet das 1:0 ein. Er spielt einen Chip-Ball auf Victor Boniface, der anschliessend für Torschütze Frimpong querlegt. Xhaka und Co. ballen die Faust – der Saisonauftakt vor heimischem Publikum ist geglückt.

Omlin kassiert vier Tore und bereitet eines vor

Einem gelungenen Saisonauftakt schauen Gerardo Seoane und Jonas Omlin entgegen. Borussia Mönchengladbach führte nach 37. Spielminuten mit 1:3. Den dritten Treffer der Gladbacher leitet Jonas Omlin mit einem langen Ball ein. Gegner Augsburg gleicht aber noch vor dem Pausenpfiff aus. In der Schlussviertelstunde schiesst Nati-Söldner Ruben Vargas Augsburg zur Führung. Das 4:3 können die Augsburger lange halten, bis auf der Anzeigetafel die siebte Minute der Nachspielzeit aufleuchtet. Tomas Cvancara sichert der Fohlenelf mit seinem Treffer vom Penaltypunkt zum 4:4 einen Zähler.

Zesiger spielt durch und siegt

Cedric Zesiger steht bei seinem Bundesliga-Debüt gleich in der Startelf. Der ehemalige YB-Spieler zeigt eine starke Partie und gewinnt mit den Wölfen gegen Heidenheim mit 2:0 und spielt über die volle Länge.

Eine Klatsche muss Noah Loosli mit Vfl Bochum hinnehmen. Stuttgart deklassiert die Bochumer gleich mit 5:0. Die Tore sieht Loosli allesamt von der Bank aus, weil er erst zu Schluss eingewechselt wird. Der 26-jährige Innenverteidiger kommt in der 80. Minute zu seiner Feuertaufe in Deutschlands höchster Spielklasse.

Cedric Zesiger spielt bei seinem Bundesliga-Debüt durch. Keystone

Kurztelegramme

Augsburg – Mönchengladbach 4:4 (3:3). – Tore: 13. Itakura 0:1. 27. Cvancara 0:2. 29. Rexhbecaj 1:2. 37. Ngoumou 1:3. 41. Bauer 2:3. 45. Michel (Foulpenalty) 3:3. 76. Vargas 4:3. 97. Cvancara (Foulpenalty) 4:4. – Bemerkungen: Augsburg mit Vargas. Mönchengladbach mit Omlin, ohne Elvedi (nicht im Aufgebot).

Leverkusen – Leipzig 3:2 (2:1). – Tore: 24. Frimpong 1:0. 35. Tah 2:0. 40. Olmo 2:1. 64. Wirtz 3:1. 71. Openda 3:2. – Bemerkungen: Leverkusen mit Xhaka.

Hoffenheim – Freiburg 1:2 (0:2). – Tore: 39. Szalai (Eigentor) 0:1. 45. Sallai 0:2. 51. Kabak 1:2.

Stuttgart – Bochum 5:0 (2:0). – Tore: 18. Guirassy 1:0. 38. Zagadou 2:0. 60. Silas 3:0. 67. Silas 4:0. 77. Guirassy 5:0. – Bemerkungen: Bochum mit Loosli (ab 80.).

Wolfsburg – Heidenheim 2:0 (2:0). – Tore: 6. Wind 1:0. 27. Wind 2:0. – Bemerkungen: Wolfsburg mit Zesiger.