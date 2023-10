Urs Fischer verliert mit Union auch gegen Dortmund. Imago

Union Berlin ist weiter in der Krise. Die Mannschaft des Schweizer Trainers Urs Fischer verliert in Dortmund 2:4 und ist wettbewerbsübergreifend seit sieben Spielen sieglos.

Die Berliner erwischten in Dortmund einen vielversprechenden Start. Denn vom frühen Rückstand durch Niclas Füllkrug (7.) liess sich Union nicht aus dem Konzept bringen. Nur zwei Minuten später lenkte der BVB-Stürmer einen Freistoss ins eigene Tor ab und liess Gregor Kobel im Tor der Dortmunder keine Abwehrchance. Ein Treffer von Alex Kral wurde aufgrund eines Offsides dann wenig später aberkannt, genauso wie der vermeintliche Führungstreffer der Dortmunder durch Füllkrug. Dank des ersten Treffers im Dress der Berliner durch den italienischen Weltmeister Leonardo Bonucci gingen die Köpenicker doch mit einer Führung in die Pause.

Doch nur zehn Minuten nach Wiederbeginn hatten die Dortmunder die Partie durch Treffer von Nico Schlotterbeck und Julian Brandt gekehrt, sodass Union die fünfte Niederlage in der Bundesliga in Serie hinnehmen musste. Die beiden Partien in der Champions League eingerechnet, sind die Berliner nun seit sieben Spielen sieglos.

Dank des vierten Sieges in Serie stossen die Dortmunder auf Rang 2 vor. Gar fünf Siege aneinandergereiht hat Stuttgart. Die Schwaben gewannen am Samstag nach Rückstand 3:1 gegen Wolfsburg, für das Cedric Zesiger in der Startaufstellung stand. Serhou Guirassy glänzte in der zweiten Halbzeit mit drei Treffern.

sda / mar