Muss gehen: Ralph Hasenhüttl Keystone

Der VfL Wolfsburg hat sich von seinem Trainer Ralph Hasenhüttl getrennt. Das gibt der Bundesligaklub einen Tag nach der 0:4-Niederlage bei Borussia Dortmund bekannt.

Keystone-SDA SDA

Der 57-jährige Österreicher, dessen Vertrag noch bis 2026 läuft, hatte die Mannschaft im März 2024 von Niko Kovac übernommen und in der vergangenen Saison zum Klassenerhalt geführt. In der aktuellen Spielzeit hatte es in der Hinrunde danach ausgesehen, als könne der VfL mit Hasenhüttl womöglich um die Champions-League-Plätze mitspielen. Seit Ende Januar ging es aber bachab. Wolfsburg ist nun im Mittelfeld an 12. Stelle klassiert.

In den verbleibenden zwei Partien übernimmt der U19-Trainer Daniel Bauer.