Bundesliga-Fans blicken gespannt auf Freitag. Wer eröffnet die Saison? Wann spielen die Bayern gegen Dortmund und wann finden die Derbys statt? Vor dem Spielplan steht ein komplizierter Prozess.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Am 22. August startet die neue Bundesliga-Saison.

Am kommenden Freitag veröffentlicht die Deutsche Fussball Liga den Spielplan.

Viele Parameter müssen bei der Entstehung des Spielplans berücksichtigt werden: Einer davon ist die Regenerationszeit bei Klubs, die an europäischen Wettbewerben teilnehmen. Mehr anzeigen

Wer spielt wann gegen wen? Eigentlich lässt sich die Erstellung von Spielplänen auf diese einfache Frage herunterbrechen. Dahinter stecken jedoch umfangreiche Überlegungen und Vorgaben. Am Freitag (27. Juni) veröffentlicht die Deutsche Fussball Liga (DFL) die Begegnungen für die Bundesliga und für die 2. Bundesliga in der Saison 2025/26. So entstehen die Spielpläne:

Wann wird der Spielplan erstellt?

Die Planungen beginnen im Frühjahr. Die finale Arbeit an den Plänen kann jedoch erst starten, wenn Auf- und Absteiger feststehen.

Wird der Spielplan händisch erstellt?

Nein – zumindest nicht komplett. Die DFL nutzt mittlerweile eine eigens zu diesem Zweck entwickelte Software. In diese fliessen alle Vorgaben und Variablen ein. Die Verantwortlichen wägen aber auch immer wieder selbst verschiedene Interessen gegeneinander ab. Heraus kommt letztendlich der Spielplan.

Die Rahmendaten stehen bereits fest. Die 63. Bundesliga-Saison wird am Freitag, dem 22. August, eröffnet. Die 2. Bundesliga startet bereits drei Wochen vorher, also am 1. August. Nach dem 15. Spieltag in der Bundesliga und dem 17. Spieltag der zweiten Liga geht's in eine kurze Winterpause. Der 34. und letzte Spieltag ist für das Wochenende 16./17. Mai angesetzt. Nicht einmal vier Wochen später beginnt die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada.

Am Freitag erfahren die Fans, an welchem Spieltag ihr Verein gegen wen spielt und ob die Partie zu Hause oder auswärts stattfindet. An welchem Wochentag und zu welcher Uhrzeit die Partien genau stattfinden, gibt die DFL blockweise im Laufe der Saison bekannt. Das hängt vor allem mit einem Einflussfaktor zusammen ...

Welche internationalen Vorgaben gibt es?

... zu den zahlreichen Vorgaben zählen nämlich auch die Spielpläne von FIFA und UEFA. Die Teilnahme deutscher Klubs an der Champions League, Europa League oder Conference League hat direkte Auswirkungen auf die Bundesliga.

Erst wenn feststeht, welcher internationale Starter wann spielt, können die genauen Termine festgelegt werden. Ein Champions-League-Teilnehmer, der Dienstag spielt, soll beispielsweise zuvor kein Bundesligaspiel am Sonntag bestreiten, um den Spielern genug Möglichkeit zur Regeneration zu bieten. Vor und nach internationalen Spielen muss es für die Mannschaften mindestens zwei spielfreie Tage geben.

Welche weiteren Vorgaben gibt es?

Zahlreiche weitere Variablen prägen den Spielplan. Die DFL nennt hier unter anderem Vorgaben von Sicherheitsorganen, Kommunen, Fans, Vereinen und Stadionbetreibern. So wird beispielsweise geschaut, dass nah beieinanderliegende Klubs mit stark rivalisierenden Anhängern nicht am selben Tag ein Heimspiel bestreiten. Auch regionale Feiertage und gleichzeitig zum Spieltag stattfindende Grossveranstaltungen spielen eine Rolle.

Von organisierten Fans gibt es immer wieder Kritik an einzelnen Ansetzungen – beispielsweise wenn Anhänger des Auswärtsteams an einem Freitag grosse Distanzen zurücklegen müssen, um das Spiel ihrer Mannschaft zu sehen.

