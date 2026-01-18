Fabian Rieder wartet noch auf den ersten Sieg im 2026 Keystone

Für Rieder und Zesiger geht das Warten auf den ersten Sieg im neuen Jahr weiter. Mit Augsburg kommen die beiden Schweizer in der 18. Bundesliga-Runde daheim gegen Freiburg nach 2:0-Führung nur zu einem 2:2.

Am Donnerstag kostete ein Tor in der Nachspielzeit gegen zehn Spieler von Union Berlin den Augsburgern zwei Punkte. Diesmal brachte das abstiegsgefährdete Team eine kurz nach der Pause herausgespielte 2:0-Führung nicht über die Zeit. Auf die Treffer von Alexis Claude-Maurice (47.) und Elvis Rexhbecaj (49.) antworteten die Freiburger ihrerseits mit einem Doppelpack von Yuito Suzuki (60.) und Igor Matanovic (62.).

In Augsburg standen auf beiden Seiten zwei Schweizer im Einsatz. Neben dem eine Viertelstunde vor Schluss ausgewechselten Rieder und dem nach einer guten Stunde eingewechselten Zesiger waren auch die Freiburger Bruno Ogbus und Johan Manzambi gefordert.

Die beiden Freiburger verdienten sich gute Noten. Für Ogbus war es der zweite Einsatz als Innenverteidiger über 90 Minuten, nachdem er vor dieser Woche auch wegen eines Achillessehnenrisses 16 Monate ohne Bundesliga-Einsatz geblieben war.