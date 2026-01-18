  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bundesliga Vier Schweizer, vier Tore und je ein Punkt in Augsburg

SDA

18.1.2026 - 19:59

Fabian Rieder wartet noch auf den ersten Sieg im 2026
Fabian Rieder wartet noch auf den ersten Sieg im 2026
Keystone

Für Rieder und Zesiger geht das Warten auf den ersten Sieg im neuen Jahr weiter. Mit Augsburg kommen die beiden Schweizer in der 18. Bundesliga-Runde daheim gegen Freiburg nach 2:0-Führung nur zu einem 2:2.

Keystone-SDA

18.01.2026, 19:59

18.01.2026, 20:11

Am Donnerstag kostete ein Tor in der Nachspielzeit gegen zehn Spieler von Union Berlin den Augsburgern zwei Punkte. Diesmal brachte das abstiegsgefährdete Team eine kurz nach der Pause herausgespielte 2:0-Führung nicht über die Zeit. Auf die Treffer von Alexis Claude-Maurice (47.) und Elvis Rexhbecaj (49.) antworteten die Freiburger ihrerseits mit einem Doppelpack von Yuito Suzuki (60.) und Igor Matanovic (62.).

In Augsburg standen auf beiden Seiten zwei Schweizer im Einsatz. Neben dem eine Viertelstunde vor Schluss ausgewechselten Rieder und dem nach einer guten Stunde eingewechselten Zesiger waren auch die Freiburger Bruno Ogbus und Johan Manzambi gefordert.

Die beiden Freiburger verdienten sich gute Noten. Für Ogbus war es der zweite Einsatz als Innenverteidiger über 90 Minuten, nachdem er vor dieser Woche auch wegen eines Achillessehnenrisses 16 Monate ohne Bundesliga-Einsatz geblieben war.

Meistgelesen

So hart könnte Europa auf Trumps Zoll-Erpressung reagieren
Wie Trump Kremlchef Putin aus der Patsche hilft
Morettis Anwälte weisen Vorwürfe gegen ihre Klienten zurück − Notausgang war offen
Sitz in Trumps «Friedensrat» kostet eine Milliarde US-Dollar
Was ist der Unterschied zwischen It-Girls und Influencern?

Videos aus dem Ressort

Basel – Sion 1:1

Basel – Sion 1:1

Super League | 20. Runde | Saison 25/26

18.01.2026

GC – Thun 1:3

GC – Thun 1:3

Super League | 20. Runde | Saison 25/26

18.01.2026

Atlético Madrid – Alavés 1:0

Atlético Madrid – Alavés 1:0

LALIGA | 20. Runde | Saison 25/26

18.01.2026

Basel – Sion 1:1

Basel – Sion 1:1

GC – Thun 1:3

GC – Thun 1:3

Atlético Madrid – Alavés 1:0

Atlético Madrid – Alavés 1:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Afrika-Cup. Marokkos 50-jährige Durststrecke soll im Heim-Final enden

Afrika-CupMarokkos 50-jährige Durststrecke soll im Heim-Final enden

Harsche Kritik am FIFA-Boss. Platini über Infantino: «Er mag reiche und mächtige Menschen – die mit Geld»

Harsche Kritik am FIFA-BossPlatini über Infantino: «Er mag reiche und mächtige Menschen – die mit Geld»

Transfer-Ticker. Der FCZ präsentiert den Malenovic-Nachfolger ++ ManCity heiss auf Crystal-Palace-Star

Transfer-TickerDer FCZ präsentiert den Malenovic-Nachfolger ++ ManCity heiss auf Crystal-Palace-Star