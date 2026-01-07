  1. Privatkunden
Jugendlichen geschlagen Prügel-Skandal um Bundesliga-Profi – Ausschluss aus Nationalmannschaft droht

dpa

7.1.2026 - 07:00

Der slowakische Nationalspieler Denis Vavro (links) 
Der slowakische Nationalspieler Denis Vavro (links) 
Keystone

Videos aus der Slowakei zeigen, wie der Bundesliga-Profi Denis Vavro bei einem Hallenturnier mit Jugendlichen aneinandergerät. Sein Klub VfL Wolfsburg und der slowakische Verband haben reagiert.

,

DPA, Jan Arnet

07.01.2026, 07:00

Weil er in seiner Heimat einen Jugendlichen geohrfeigt haben soll, hat sich der Bundesliga-Profi Denis Vavro Ärger mit seinem Verein Wolfsburg und mit dem slowakischen Fussball-Verband (SFZ) eingehandelt. Nach Angaben eines SFZ-Sprechers befasst sich die Disziplinarkommission des Verbandes bereits mit dem Fall. Im schlimmsten Fall droht dem 29 Jahre alten Abwehrspieler ein zweijähriger Ausschluss aus der Nationalmannschaft der Slowakei.

Videoaufnahmen aus der Slowakei belegen einen lautstarken Streit zwischen Vavro und gegnerischen Spielern bei einem Hallenturnier während der Bundesliga-Weihnachtspause. Dabei soll der Wolfsburger Profi einen 17-jährigen Zuschauer mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben.

«Wir haben mit Denis gesprochen. Er weiss, dass er grossen Mist gebaut hat», wird Sportdirektor Pirmin Schwegler im «Kicker» zitiert. «Er hat sich schon an dem Tag beim Jungen und der Mama entschuldigt.» Ob Vavro eine Geldstrafe erhält, will der Schweizer nicht kommentieren. «Die Konsequenzen werden wir intern besprechen.»

Vavro entschuldigt sich bei Jugendlichem

Vavro selbst wies den Vorwurf der Ohrfeige zunächst bei Instagram zurück. Später liess er jedoch auch über die Sprecherin der slowakischen Nationalmannschaft ausrichten, dass er seine Handlung bereue.

Der 17-jährige Jugendliche postete bei Instagram mittlerweile ein Foto von sich und Vavro, auf dem ihm der Fussball-Profi ein Trikot der Nationalmannschaft überreicht. «Denis Vavro ist persönlich zu mir gekommen, er hat sich entschuldigt und seinen Fehler eingestanden. Wir haben die Sache zwischen uns geklärt, für mich ist das abgeschlossen», schrieb er dazu.

instagram/denisvavro

Der frühere Abwehrspieler von Lazio Rom war 2024 zunächst auf Leihbasis vom FC Kopenhagen nach Wolfsburg gewechselt. Vor dieser Saison verpflichtete der VfL den erfahrenen Vavro dann fest. Unabhängig von dem aktuellen Vorfall gilt der Slowake in diesem Winter als Kandidat für einen Vereinswechsel. In den vergangenen Tagen wurde er bereits mit den italienischen Clubs AS Rom und AC Florenz in Verbindung gebracht.

Zapped: «Wir hatten Jesus im Tor»

Zapped: «Wir hatten Jesus im Tor»

Mit Schmunzel-Garantie: Kuriositäten aus der Welt von blue Sport.

31.12.2025

