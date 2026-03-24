Silvan Widmer: «Urs Fischer ist ein riesiger Glücksgriff» 24.03.2026

Urs Fischer hat Mainz 05 neues Leben eingehaucht, das Team aus dem Tabellenkeller geführt und lässt den Klub jetzt vom Conference-League-Titel träumen. Silvan Widmer verrät, was sein Landsmann geändert hat.

Keine vier Monate ist es her, da befand sich Mainz 05 in einer grossen Krise. Mit nur sechs Punkten aus 13 Spielen standen die Mainzer Anfang Dezember am Tabellenende der Bundesliga. Ex-FCZ-Coach Bo Henriksen, der Mainz in der Vorsaison auf Rang 6 führte, musste gehen. Mainz holte mit Urs Fischer einen Mann, der mehr als zwei Jahre lang vereinslos war.

Doch mit dem Schweizer kam die Wende. Gleich im ersten Ligaspiel unter Fischer holte das Schlusslicht auswärts gegen Bayern München einen Punkt, seither hat der Klub in der Bundesliga nur noch zweimal verloren und auch in der Conference League läufts: Mainz konnte sich mit Fischer souverän für die Viertelfinals qualifizieren.

Am Dienstag beantwortet Mainz-Captain Silvan Widmer an einer Medienkonferenz der Schweizer Nationalmannschaft Fragen der Journalisten, dabei dreht sich auch viel um den Aufschwung seines Klubs unter Urs Fischer.

Nur fünf Bundesliga-Teams besser seit Fischers Ankunft

«Die Hinrunde lief überhaupt nicht nach Wunsch. Es war klar, dass sich etwas ändern muss. Der Verein hat sich für einen Trainerwechsel entschieden und Us Fischer war ein absoluter Glücksgriff», resümiert Widmer. «Mit Urs konnten wir einen erfahrenen Mann dazugewinnen, der an den richtigen Schrauben gedreht hat.»

Das belegen auch die Zahlen: Seit Fischer bei Mainz übernommen hat, haben nur vier Bundesligisten mehr Punkte geholt: Bayern München, Dortmund, Stuttgart und Hoffenheim. Diese Teams belegen in der Tabelle nach dem 27. Spieltag die Plätze 1, 2, 3 und 5.

Zwei Schweizer führten Mainz aus der Krise: Trainer Urs Fischer und Captain Silvan Widmer. imago

Hat der Schweizer Trainer gezaubert? Oder wie war diese Wende möglich? «Er hat mit uns in den ersten Wochen viel im taktischen Bereich gearbeitet. Jetzt ist jedem Spieler klar, was zu tun ist. Wir haben zum Siegen zurückgefunden, das hat uns Selbstvertrauen gegeben», erklärt Widmer.

Der Traum vom Conference-League-Titel lebt

Mainz steht jetzt auf Rang 11, hat sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und deren neun auf einen direkten Abstiegsplatz. «Jetzt sind wir in einer komfortablen Situation, dürfen uns aber nicht ausruhen. Wir sind noch nicht ganz raus aus dem Abstiegskampf.»

Nach der Nati-Pause sollen die nötigen Punkte gesammelt werden, damit sich das Team voll auf die Conference League konzentrieren kann, erklärt der Rechtsverteidiger. «Jetzt haben wir mit Strasbourg einen Gegner auf Augenhöhe im Viertelfinal, der Traum lebt. Als Captain des Teams wäre es für mich das Allergrösste, am Ende der Saison einen Pokal in die Höhe zu stemmen. Wir glauben dran!»

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