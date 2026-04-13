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Als erste Frau Bundesliga-Coach Hass-Kommentare gegen Union-Trainerin Eta – Verein wehrt sich: «Genau das bist du, ein Sexist»

dpa

13.4.2026 - 11:04

Marie-Louise Eta ist die erste Cheftrainerin in der Fussball-Bundesliga der Männer.
Marie-Louise Eta ist die erste Cheftrainerin in der Fussball-Bundesliga der Männer.
Keystone

«Fussballgöttin» statt Vorurteil: Wie Bundesligist Union Berlin im Netz deutlich auf sexistische Kommentare zu Marie-Louise Eta reagiert.

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DPA, Redaktion blue Sport

13.04.2026, 11:04

13.04.2026, 11:26

Nach der Beförderung von Marie-Louise Eta zur Trainerin des 1. FC Union Berlin hat sich der Bundesligist in den sozialen Medien gegen sexistische Kommentare gewehrt. «Aber genau das bist du, ein Sexist», antworten die Köpenicker beispielsweise auf X auf einen herablassenden Beitrag eines Nutzers (siehe weiter unten). Dieser hatte geschrieben: «Der Bundesliga Trainer, der gegen sie verliert, hat für immer sein Gesicht verloren. Es gibt, glaube ich, kaum etwas Peinlicheres.»

Die 34 Jahre alte Eta ist nach dem überraschenden Aus von Steffen Baumgart die erste Cheftrainerin im Oberhaus, sie übernimmt Unions Profiteam bis Saisonende. Im Internet wird der Personalwechsel kontrovers und manchmal unsachlich diskutiert. Die Union-Familie stehe hinter ihr, verteidigten die Köpenicker ihre Trainerin gegen Hasskommentare und bezeichneten sie als «Fussballgöttin». Von vielen Nutzern gab es dafür Lob. 

Auf einen Beitrag, dass kein Spieler eine Frau ernst nehme, die von Taktik oder Fussball erzähle, antworteten die Eisernen: «Bei aller Liebe, aber das ist Sexismus.»

Regierender Bürgermeister mit Fauxpas

Zu den Personen, die ausschliesslich positive Worte für den Meilenstein im Männer-Fussball fanden, gehörte unter anderem Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner. «Respekt und Anerkennung an den FC Union Berlin für diese Entscheidung. Ein starkes Signal für den Profifussball und für Frauen im Spitzensport», äusserte der CDU-Politiker.

Dass Wegner den Doppelnamen der 34-Jährigen falsch schrieb und bei Louise den Buchstaben o vergass, begründete er nach einem Hinweis des Bundesligisten so: «Da waren wir so überwältigt…».

Unions X-Account reagiert auf Kommentare

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