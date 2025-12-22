  1. Privatkunden
Schalke-Trainer schimpft mit Gomis «Wenn du so weitermachst, kannst du zurück zum verdammten FC Winterthur»

Jan Arnet

22.12.2025

Schalke-Trainer Miron Muslic im Gespräch mit Christian Gomis.
Schalke-Trainer Miron Muslic im Gespräch mit Christian Gomis.
imago

Schalkes Trainer Miron Muslic hat im Training klare Kante gezeigt und Stürmer Christian Gomis in die Pflicht genommen. Dabei äusserte sich Muslic auch etwas abfällig über Gomis' Ex-Klub FC Winterthur.

Jan Arnet

22.12.2025, 08:40

22.12.2025, 08:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Schalkes Trainer Miron Muslic übte im Training scharfe Kritik an Stürmer Christian Gomis, der letzte Saison in Winterthur spielte.
  • Nach dem öffentlichen Tadel beruhigte sich die Situation aber schnell durch ein klärendes Gespräch zwischen Trainer und Spieler.
  • Sportlich läuft es für Schalke unter Muslic sehr gut: Das Team ist Herbstmeister und hat gute Aufstiegschancen.
Mehr anzeigen

Einem Bericht der «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung» zufolge hat Schalke-Coach Miron Muslic vergangene Woche während einer Trainingseinheit für Gesprächsstoff gesorgt, als er eine ungewohnt harte Seite von sich offenbarte.

Im Fokus der Einheit standen Abschlüsse auf das Tor. Dabei geriet Offensivspieler Christian Gomis ins Blickfeld des Trainers. Mehrere vergebene Torchancen und unsaubere Zuspiele des Senegalesen brachten Muslic sichtbar auf die Palme.

Laut der «WAZ» machte Muslic seinem Ärger lautstark Luft. Er kritisierte Gomis’ Einsatz und soll ihn mit den Worten «Wenn du so weitermachst, kannst du zurück zum verdammten FC Winterthur» scharf angegangen sein, heisst es in der Zeitung.

Miron Muslic will Schalke zurück in die Bundesliga führen.
Miron Muslic will Schalke zurück in die Bundesliga führen.
Keystone

Gomis war erst im Sommer vom Super-League-Schlusslicht zu Schalke gewechselt. In sieben Spielen in der 2. Bundesliga gelang ihm bislang lediglich ein Tor.

Schalke hat beste Aufstiegschancen

Nach dem Training entspannte sich die Lage jedoch rasch wieder. Muslic suchte laut dem Bericht das persönliche Gespräch, nahm Gomis in den Arm und klärte die Situation in einem kurzen Austausch unter vier Augen. Der Vorfall war damit aus der Welt geschafft.

Gomis stand dann am Sonntag im Auswärtsspiel gegen Braunschweig auch in der Startelf, konnte aber nicht reüssieren und muss weiter auf den ersten Treffer seit Oktober warten. Die Saison begonnen hatte der 25-Jährige noch mit Winti, wo ihm in der Super League in fünf Spielen zwei Tore gelangen.

Trotz Gomis' Baisse und der 1:2-Niederlage gegen Braunschweig läuft es Schalke zurzeit hervorragend. Der Traditionsklub führt die Liga nach der Hinrunde mit drei Punkten Vorsprung an und darf von der Rückkehr in die 1. Bundesliga träumen.

