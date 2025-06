Uli Hoeness kritisierte Lothar Matthäus für dessen Aussagen im Woltemade-Poker scharf. Felix Hörhager/dpa

Uli Hoeness hat mit seinen beleidigenden Aussagen gegen TV-Experte Lothar Matthäus für Aufsehen gesorgt. blue Sport Experte Marcel Reif ordnet ein und erklärt, warum Hoeness jeweils so gereizt reagiert.

Matthäus hatte die kolportierte Ablösesumme von 60 Millionen Euro für Stuttgart-Stürmer Nick Woltemade als zu niedrig bewertet, was Hoeness zu einer wütenden Reaktion veranlasste.

Reif erklärt, warum Hoeness schnell einmal gegen Experten schiesse: «Natürlich ist Hoeness ein Meister nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung.» Mehr anzeigen

Rund um den Transfer-Poker um Stuttgart-Stürmer Nick Woltemade hat Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeness den Fussball-Experten Lothar Matthäus beleidigt. Der deutsche Rekordnationalspieler habe angesichts seiner Aussagen in der Causa Woltemade «nicht alle Tassen im Schrank», sagte Hoeness dem «Kicker».

Matthäus wiederum sagte der «Bild», dass er die «Beleidigungen» des Ehrenpräsidenten des FC Bayern München nicht mehr ernst nehme und dieser in einer eigenen Welt lebe.

Diese Nummer zwischen Uli Hoeness und Lothar Matthäus laufe schon länger, erklärt blue Sport Experte Marcel Reif: «Lothar nutzt jede Gelegenheit, um sich öffentlich ein bisschen wichtig zu machen. Wenn er sich zu Bayern äussert, gibt es natürlich immer ein grosses Echo.» Das Verhältnis werde nie mehr Vater-Sohn, sondern immer harzig daherkommen, so Reif, der ergänzt: «Wir sind alle gut darin beraten, das Persönliche nicht zu ernst zu nehmen und sich zum Kern der Sache zu bewegen.»

Woltemade noch kein 100-Millionen-Mann

Matthäus verärgerte Hoeness, indem er sagte, dass er die Ablösesumme von 60 Millionen Euro der Bayern für Woltemade für zu wenig halte. Reif sagt dazu: «Was ist heute schon eine angemessene Ablösesumme? Die Engländer bezahlen jede Summe und warum? Weil sie es können. Die Bayern müssen natürlich schon etwas gucken, dass die Verhältnismässigkeiten gewahrt bleiben.»

Woltemade sei noch kein 100-Millionen-Euro-Spieler, könnte das aber mal sein. Er sei demnach eher ein Wechsel auf die Zukunft: «Harry Kane hat das gekostet und bei dem haben wir gerade gesehen bei der Klub-WM, was ein 100-Millionen-Stürmer können muss. Da ist Woltemade erst noch auf dem Weg dahin», erklärt Reif.

Auf dem Transfermarkt stehen die Bayern und vor allem Max Eberl natürlich unter Druck: «Sie wollten Wirtz, der kommt nicht. Sie wollten Williams, der kommt nicht. Auch Vincent Kompany war letzten Sommer nicht die erstgenannte A-Lösung.» Nun liege es an Eberl, zu liefern. Sané und Müller seien weg, jetzt müsse etwas kommen, so Reif, der festhält: «Woltemade ist sicher ein guter Name, ob er die Lösung aller Probleme ist, wage ich zu bezweifeln.»

Experten erschweren die Verhandlungen

Zuletzt hat Matthäus auf die Kritik von Hoeness reagiert und gesagt: «Es geht ihm nur darum, andere Menschen zu attackieren, um von eigenen Fehlern abzulenken.» Reif sagt zu dieser Aussage: «Natürlich ist Hoeness ein Meister nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung und natürlich haben sie den einen oder anderen Transfer nicht so hingekriegt wie gewünscht und natürlich haben sie auch manche Dinge übersehen.» Woltemade sei ja schon länger auf deutschen Fussballfeldern unterwegs.

Hoeness sagte bezüglich von Matthäus weiter, dass ihm diese Experten schon lange ein «Dorn im Auge» seien. Reif dazu: «Jeder, der sich öffentlich zum FC Bayern äussert, muss wissen, er ruft den alten Patriarchen auf den Plan.» Was Hoeness natürlich am meisten störe, sei, dass Dinge, die früher intern im engsten Kreise beredet wurden, heute fünf Minuten später, quasi in Echtzeit, live übertragen werden: «Das erschwert natürlich jede Verhandlung. Das macht die Positionen schwierig für eigentlich alle.»

