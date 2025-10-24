Marco Grüll war der Matchwinner für Bremen Keystone

Werder Bremen gewinnt das Freitagsspiel der 8. Bundesliga-Runde. Ein Tor des Österreichers Marco Grüll sorgt beim 1:0-Heimsieg gegen Union Berlin für den Unterschied.

Keystone-SDA SDA

In der Partie mit wenigen Torchancen benötigte Werder Bremen für den dritten Saisonsieg einen Exploit von Grüll. Der 27-Jährige dribbelte sich in der 72. Minute in Abschlussposition und traf mit einem schönen Schlenzer. Bei Bremen fehlt Isaac Schmidt weiterhin verletzt, sein Lausanner Teamkollege Cameron Puertas kam in der Schlussphase ins Spiel.

Telegramm und Tabelle:

Werder Bremen – Union Berlin 1:0 (0:0). – Tor: 72. Grüll 1:0. – Bemerkungen: Werder Bremen ohne Schmidt (verletzt).

1. Bayern München 7/21 (27:4). 2. RB Leipzig 7/16 (10:9). 3. VfB Stuttgart 7/15 (11:6). 4. Borussia Dortmund 7/14 (13:6). 5. Bayer Leverkusen 7/14 (16:11). 6. 1. FC Köln 7/11 (12:10). 7. Werder Bremen 8/11 (12:16). 8. Eintracht Frankfurt 7/10 (19:18). 9. Hoffenheim 7/10 (12:12). 10. Union Berlin 8/10 (11:15). 11. SC Freiburg 7/9 (11:11). 12. Hamburger SV 7/8 (7:10). 13. Augsburg 7/7 (12:14). 14. St. Pauli 7/7 (8:12). 15. Wolfsburg 7/5 (8:13). 16. Mainz 05 7/4 (8:14). 17. Heidenheim 7/4 (6:13). 18. Borussia Mönchengladbach 7/3 (6:15).