Der Bundesligist Werder Bremen trennt sich von Trainer Ole Werner, nachdem dieser eine Vertragsverlängerung abgelehnt hat. Der Nachfolger steht noch nicht fest, heisst es in einer Klub-Mitteilung.

Der 37-jährige Werner, der seit November 2021 in Bremen als Coach tätig war, führte die Norddeutschen zunächst in die Bundesliga zurück und etablierte sie dann dort. In den letzten beiden Saisons spielte Werder jeweils fernab von den Abstiegsrängen um die Europacup-Plätze.

Weil Werner eine Verlängerung seines im Sommer 2026 auslaufenden Vertrages ablehnte, entschieden sich die Bremer, den Erfolgscoach freizustellen. Man müsse auf dieser Position längerfristig planen, lautete die Begründung der Klub-Führung. Als heisser Kandidat für die Nachfolge von Werner gilt Elversbergs Trainer Horst Steffen, der mit seiner Mannschaft am Montagabend in der Barrage für den Aufstieg in die Bundesliga gescheitert ist.

