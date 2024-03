Granit Xhaka brilliert diese Saison mit Topwerten in mehreren Statistiken. Imago

Steht Granit Xhaka für Leverkusen nicht auf dem Feld, fehlt dem Bayer-Spiel essenzielles. Doch warum ist der Schweizer beim Bundesligisten so wichtig? Ein Blick in die Statistiken.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Granit Xhaka ist das unverzichtbare Herzstück von Bayer 04 Leverkusen. Er dirigiert das Spiel seiner Mannschaft mit beeindruckender Präzision.

Seine ständige Anspielbarkeit, Passgenauigkeit und taktische Raffinesse machen ihn zu einem Schlüsselspieler, sowohl im Ballbesitz als auch in der Verteidigung.

Die Ähnlichkeiten zwischen Xhaka und seinem Trainer Xabi Alonso sind unverkennbar und ihre harmonische Zusammenarbeit trägt wesentlich zum Erfolg von Leverkusen bei. Mehr anzeigen

Es braucht viel, um in einer Mannschaft zu einem integralen Bestandteil zu werden. Individuelle Fähigkeiten allein reichen da bei Weitem nicht aus. Granit Xhaka ist das in Leverkusen aber zweifelsfrei gelungen. Schon in seiner ersten Saison bei der Werkself mutiert der Nati-Spieler zum Herzstück des Teams. Als Mittelfeldregisseur agiert er wie ein Schweizer Uhrwerk und dirigiert seine Mitspieler mit bemerkenswerter Präzision. Doch was macht Xhaka so unverzichtbar für Leverkusen und wie trägt er zur Favoritenrolle im Kampf um gleich mehrere Titel bei?

Beim Rückspiel in der Europa League gegen Qarabag setzte Trainer Xabi Alonso wieder von Beginn weg auf seinen Motor im Mittelfeld. Dies nachdem das Hinspiel klar aufgezeigt hat, welch wichtige Bedeutung Xhaka für sein Team hat. Erst als er in der 58. Minute eingewechselt wurde, kehrte die Partie zugunsten von Leverkusen, die zuvor mit einem Rückstand von 0:2 konfrontiert waren. Sein Einfluss ermöglichte es dem Bundesligisten, das Spiel noch mit einem 2:2-Unentschieden zu beenden und sich damit immerhin mit einem Remis ins Rückspiel zu begeben.

Dieses war am Donnerstag an Dramatik kaum zu überbieten. Wieder lag Leverkusen mit 0:2 hinten, schaffte es in den Schlussminuten dank des Doppelpacks von Schick aber noch, die Partie zu drehen. «Ich bin nicht oft sprachlos, aber heute fehlen mir etwas die Worte», gestand Granit Xhaka im anschliessenden Interview.

Leverkusen – Qarabag 3:2 Europa League, Achtelfinal-Rückspiel 14.03.2024

Topwerte in mehreren Statistiken

Xabi Alonso ist sich der unschätzbaren Bedeutung des Schweizers bewusst. In sämtlichen 25 Bundesliga-Spielen der laufenden Saison stand Xhaka in der Startelf und wurde nur selten ausgewechselt – und das auch nur bei bereits entschiedenen Spielen kurz vor Schluss. Seine Präsenz auf dem Feld ist von unschätzbarem Wert für Leverkusen.

Xhaka's Spielstil zeichnet sich durch seine ständige Anspielbarkeit aus. Seine Beweglichkeit und Fähigkeit, sich in den Raum zu bewegen, machen ihn zu einem Albtraum für die gegnerische Verteidigung. Selbst bei Manndeckung findet er stets Lücken für schnelle Passkombinationen, die seinen Mitspielern Entlastung bieten.

Die Zahlen sprechen für sich: Xhaka ist nicht nur der Spieler mit den meisten Ballbesitzphasen in der Bundesliga, sondern auch derjenige mit den meisten Pässen. Seine Passgenauigkeit von 93 Prozent und eine Pass-Effizienz von +83,0 unterstreichen seine Qualitäten als Spielmacher. Doch nicht nur im Ballbesitz brilliert er; auch unter Druck behält er die Nerven und behauptet den Ball mit einer beeindruckenden Erfolgsquote von 79 Prozent.

Die taktische Raffinesse ist ein weiteres Merkmal von Xhaka's Spiel. Durch sogenannte «3rd-Man-Pässe», also das Zuspiel über einen Mittelsmann, eröffnet er seinem Team immer wieder neue Möglichkeiten. Seine Fähigkeit, nahezu jeden Pass im Repertoire zu haben, macht ihn zu einem gefährlichen Akteur im Angriffsspiel von Leverkusen.

Aber nicht nur offensiv überzeugt Xhaka. Auch in der Verteidigung zeigt er eine bemerkenswerte Stabilität und Intelligenz. Seine Fähigkeit, Kontersituationen frühzeitig zu erkennen und Lücken zu schliessen, verleiht der Werkself eine zusätzliche Sicherheit in der Defensive.

Xhaka: «Es gibt nichts Schöneres als die Eltern stolz zu machen» Granit Xhaka spricht im exklusiven Interview mit blue Sport über die bedeutende Rolle seiner Eltern, seine laufende Trainerausbildung und eine mögliche Rückkehr in die Schweiz. 23.02.2024

So wie einst Alonso

Xhaka's Einfluss auf und neben dem Platz erinnert stark an seinen Trainer zu dessen Aktivzeiten. Beide teilen nicht nur ähnliche Spielstile, sondern auch eine bemerkenswerte taktische Raffinesse. Es ist daher keine Überraschung, dass ihre Zusammenarbeit nahezu perfekt harmoniert.

Während noch abzuwarten bleibt, ob Xhaka auch als Trainer ein ähnliches Talent wie Alonso entwickeln wird, steht eines fest: Sein Beitrag zu Leverkusens Erfolgsserie und ihrem Streben nach der Deutschen Meisterschaft ist unbestreitbar. Granit Xhaka ist nicht nur das Herzstück von Bayer 04 Leverkusen, sondern auch ein Schlüsselakteur auf dem Weg zu einem Eintrag in die Geschichtsbücher des Vereins.