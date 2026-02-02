  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schweizer Wunderheiler Wie Trainer Urs Fischer Mainz 05 wiederbelebt hat

Patrick Lämmle

2.2.2026

Mainz-Trainer Urs Fischer hat gut lachen.
Mainz-Trainer Urs Fischer hat gut lachen.
Keystone

Am 7. Dezember übernimmt Urs Fischer bei Schlusslicht Mainz 05. Seither zeigt die Formkurve steil nach oben – die Rote Laterne haben die Nullfünfer inzwischen abgegeben.

Patrick Lämmle

02.02.2026, 20:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In seinen ersten sieben Bundesliga-Spielen als Mainz-Trainer hat Fischer inzwischen zwölf Punkte geholt – das sind doppelt so viele wie sein Vorgänger Bo Henriksen in den ersten 13 Runden.
  • Seit Urs Fischer als Trainer übernommen hat, haben nur vier Teams mehr Punkte geholt als Mainz.
  • Trotz der Erfolge bleibt der Schweizer bescheiden.
Mehr anzeigen

Urs Fischer steht nicht für Spektakel – er ist auch keiner, der grosse Töne spuckt. Liefere statt lafere, das ist so etwas wie Fischers Markenzeichen. Und es ist eine erfolgsversprechende Formel. Den FC Basel führte er 2016 zum Meistertitel und im Folgejahr holte er das Double. Union Berlin führte er in die Bundesliga und später auch in die Champions League. Und nun  steht der 59-Jährige seit dem 7. Dezember bei Mainz 05 unter Vertrag.

Als er den Job antrat, da lag Mainz nach 13 Runden mit nur 6 Punkten auf dem letzten Platz. Vier Tage nach seinem Amtsantritt holt Mainz in der Conference League auswärts gegen Lech Posen einen Punkt, doch das erste dicke Ausrufezeichen folgt drei Tage später. Urs Fischer führt sein Team auswärts bei Bayern München zu einem 2:2. Mainz ist zu diesem Zeitpunkt erst das zweite Bundesliga-Team, das gegen die Bayern einen Punkt holt.

Bloss ein Strohfeuer? Von wegen! Mit einem 2:0-Sieg gegen Samsunspor sichert sich Mainz am 18. Dezember die direkte Achtelfinal-Qualifikation und in der Liga klettert man Schritt für Schritt nach oben. In seinen ersten sieben Bundesliga-Spielen als Mainz-Trainer hat Fischer inzwischen zwölf Punkte geholt – das sind doppelt so viele wie sein Vorgänger Bo Henriksen in den ersten 13 Runden. In diesem Zeitraum haben nur Hoffenheim, Stuttgart, Dortmund und die Bayern mehr Punkte geholt als Mainz.

Alle Spiele von Mainz-Trainer Urs Fischer

  • 11. Dezember 2025: Lech Posen – Mainz 1:1 (Conference League)
  • 14. Dezember 2025: Bayern München – Mainz 2:2
  • 18. Dezember 2025: Mainz – Samsunspor 2:0 (Conference League)
  • 21. Dezember 2025: Mainz – St.Pauli 0:0
  • 10. Januar 2026: Union Berlin – Mainz 2:2
  • 13. Januar 2026: Mainz – 1. FC Heidenheim 2:1
  • 17. Januar 2026: 1. FC Köln – Mainz 2:1
  • 24. Januar 2026: Mainz – Wolfsburg 3:1
  • 31. Januar 2026: RB Leipzig – Mainz 1:2
Mehr anzeigen

Mit dem 2:1-Auswärtssieg gegen RB Leipzig am vergangenen Samstag setzt Mainz ein weiteres Ausrufezeichen. Dank des Sieges hat das Fischer-Team nun gar ein kleines Polster auf die beiden direkten Abstiegsplätze. Und im Idealfall könnte Mainz am kommenden Spieltag gar einen Sprung von Platz 16 auf 12 machen.

All die Zahlenspielereien und möglichen Szenarien interessieren einen Urs Fischer herzlich wenig. Aktuell liegt Mainz auf dem Relegationsplatz, nicht mehr und nicht weniger. Und so sagt Fischer nach dem Triumph gegen Leipzig: «Es sind noch 14 Spiele, es sind noch viele Punkte. Wir haben den Anschluss geschafft, und das muss auch eine gewisse Zuversicht geben.» Ein, zwei Tage dürften sie sich jetzt über diesen Sieg freuen, aber danach gelte es die nächste Aufgabe anzugehen. Und die heisst Augsburg.

Sky-Experte Lothar Matthäus ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Vom ehemaligen Weltklassespieler haben schon viele eins aufs Dach gekriegt. Urs Fischer gehört nicht dazu. «Der kommt, hält die Hand drauf und seither marschiert Mainz nach oben. Eine beeindruckende Arbeit», staunt Matthäus und spricht dem Schweizer damit ein Lob aus.

Meistgelesen

Schlafexperten warnen vor diesem riskanten Trend
«Leck mich am ...» – Schätzpreis sorgt für Schnappatmung
Barkeeper liegt nach Inferno tagelang im Koma – jetzt spricht er
Angriffe auf Gruppenchats bei WhatsApp – so schützt du dich
Bündner Wintersport-Gebiet soll verkauft werden – Gemeinde hat kein Interesse

Fussball-News

Super League. Thun leiht Stewart nach England aus

Super LeagueThun leiht Stewart nach England aus

Italien. Garcia wechselt leihweise zu Sassuolo

ItalienGarcia wechselt leihweise zu Sassuolo

Zwei Leistungsträger weg. Otele und Adjetey verlassen Basel

Zwei Leistungsträger wegOtele und Adjetey verlassen Basel

«Verbot hat nichts gebracht». Infantino will Russland zurück auf die Fussball-Bühne holen

«Verbot hat nichts gebracht»Infantino will Russland zurück auf die Fussball-Bühne holen

Pyrotechnische Gegenstände. Busse für Sion wegen Fehlverhalten der Fans

Pyrotechnische GegenständeBusse für Sion wegen Fehlverhalten der Fans

Fussball-Videos

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Von Bajrami über Antunes bis zu Spycher. Das sind die bisher grössten Wintertransfers im nationalen Fussball.

12.01.2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Von Füllkrug über Endrick bis zu Semenyo. Das sind die bisher grössten Wintertransfers im internationalen Fussball.

07.01.2026

Levante – Atlético Madrid 0:0

Levante – Atlético Madrid 0:0

LALIGA | 22. Runde | Saison 25/26

31.01.2026

Elche – Barcelona 1:3

Elche – Barcelona 1:3

LALIGA | 22. Runde | Saison 25/26

31.01.2026

Real Madrid – Rayo Vallecano 2:1

Real Madrid – Rayo Vallecano 2:1

LALIGA | 22. Runde | Saison 25/26

01.02.2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Levante – Atlético Madrid 0:0

Levante – Atlético Madrid 0:0

Elche – Barcelona 1:3

Elche – Barcelona 1:3

Real Madrid – Rayo Vallecano 2:1

Real Madrid – Rayo Vallecano 2:1

Mehr Videos