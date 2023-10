Soll Augsburger Top-Kandidat auf den Trainerposten sein: Peter Zeidler. David Inderlied/dpa

Der FC Augsburg sucht mit Hochdruck einen neuen Trainer. Top-Kandidat auf den Posten soll FCSG-Coach Peter Zeidler sein. Am Mittwoch fehlte der 51-Jährige in der Ostschweiz im Mannschaftstraining.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Augsburg hat sich am vergangenen Montag von Cheftrainer Enrico Maassen getrennt und ist auf Trainersuche.

Top-Kandidat auf die Maassen-Nachfolge ist offenbar Peter Zeidler, der am Mittwoch krankheitsbedingt im Training des FC St.Gallen fehlte. Mehr anzeigen

Macht Peter Zeidler den Sprung in die Bundesliga? Wie die «Augsburger Allgemeine» berichtet, ist der 61-jährige Schwabe Top-Kandidat auf den Trainerposten beim FC Augsburg.

Der Bundesligist hat sich am vergangenen Montag von Cheftrainer Enrico Maassen getrennt und ist seither auf Trainersuche. Zeidler hat in St.Gallen einen Vertrag bis 2027 und steht seit mittlerweile fünf Jahren an der Seitenlinie der Espen.

Am Mittwoch fehlte Peter Zeidler im Training des FC St.Gallen. Dies bestätigte der Klub dem «Blick». Zeidler sei offenbar krank, wie einige andere Personen aus dem Umfeld der Profimannschaft.

Zeidler bereits vor einem Jahr ein Thema – Breitenreiter vom Tisch

Zeidlers möglicher neuer Arbeitgeber, Augsburg, hat unter Maassen und den Nati-Spielern Ruben Vargas und Kevin Mbabu einen schwachen Saisonstart hinter sich. In sieben Partien erkämpften sich die Augsburger fünf Punkte – Rang 15. In Augsburg würde Zeidler zudem auf Ex-FCSG-Knipser Ermedin Demirovic treffen.

Bereits vor rund einem Jahr wurde Zeidler als Kandidat beim FC Augsburg gehandelt, als man sich letztendlich für Enrico Maassen als Chefcoach entschied. Auch FCZ-Meistertrainer André Breitenreiter galt damals als möglicher Kandidat für den freien Posten in Augsburg. Laut der «Augsburger Allgemeine» ist er aber kein Thema mehr.