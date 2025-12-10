Vor einer neuen, ausgesprochen anspruchsvollen Aufgabe: Pirmin Schwegler. Bild: Keystone

Pirmin Schwegler wird neuer Sportdirektor beim VfL Wolfsburg. Der 38-jährige Luzerner kommt von Eintracht Frankfurt.

Keystone-SDA SDA

Dort war er seit Anfang des Jahres als Leiter Profifussball an der Seite von Sportvorstand Markus Krösche und Sportdirektor Timmo Hardung tätig war.

Der ehemalige Mittelfeldspieler und 14-fache Internationale tritt bei den Niedersachsen die Nachfolge von Sebastian Schindzielorz an, von dem sich der kriselnde Bundesligist vor einigen Wochen getrennt hatte. Schwegler ist in der Hierarchie unter Geschäftsführer Peter Christiansen angesiedelt, der beim VW-Klub trotz harter Kritik erst einmal weitermachen darf.

Der Schweizer arbeitete nach dem Ende seiner Spielerkarriere, während der er in Deutschland für Leverkusen, Frankfurt, Hoffenheim und Hannover spielte, zunächst bei Bayern München als Chefscout. Danach leitete er bei Hoffenheim den Bereich Profifussball, ehe er zu Beginn des Jahres nach Frankfurt wechselte.

In Wolfsburg wartet auf den neuen Sportdirektor viel Arbeit. Er wird zunächst zusammen mit Christiansen einen Entscheid in der Trainerfrage treffen müssen. Wird Interimstrainer Daniel Bauer bei den Wolfsburgern zum Chefcoach befördert? Oder verpflichtet der VfL einen neuen Trainer als Nachfolger von Paul Simonis, von dem sich der Klub Anfang November getrennt hatte?

Zudem steht im Winter eine wichtige Transferperiode an, in der die fehlerhafte Kaderplanung aus dem Sommer korrigiert werden soll.

Willkommen, Pirmin! 🤝



Der VfL Wolfsburg verpflichtet Pirmin Schwegler als neuen Sportdirektor! 🐺💚



Der 38-jährige Ex-Profi kommt von Eintracht Frankfurt und bringt umfangreiche Erfahrung aus seinen Stationen im Profifußball mit – als Spieler wie als Führungskraft.



➡️… pic.twitter.com/o95Dhgczel — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) December 10, 2025

