Pirmin Schwegler Wolfsburg holt einen Schweizer als Sportdirektor

SDA

10.12.2025 - 19:03

Vor einer neuen, ausgesprochen anspruchsvollen Aufgabe: Pirmin Schwegler.
Vor einer neuen, ausgesprochen anspruchsvollen Aufgabe: Pirmin Schwegler.
Bild: Keystone

Pirmin Schwegler wird neuer Sportdirektor beim VfL Wolfsburg. Der 38-jährige Luzerner kommt von Eintracht Frankfurt.

Keystone-SDA

10.12.2025, 19:03

10.12.2025, 19:15

Dort war er seit Anfang des Jahres als Leiter Profifussball an der Seite von Sportvorstand Markus Krösche und Sportdirektor Timmo Hardung tätig war.

Der ehemalige Mittelfeldspieler und 14-fache Internationale tritt bei den Niedersachsen die Nachfolge von Sebastian Schindzielorz an, von dem sich der kriselnde Bundesligist vor einigen Wochen getrennt hatte. Schwegler ist in der Hierarchie unter Geschäftsführer Peter Christiansen angesiedelt, der beim VW-Klub trotz harter Kritik erst einmal weitermachen darf.

Der Schweizer arbeitete nach dem Ende seiner Spielerkarriere, während der er in Deutschland für Leverkusen, Frankfurt, Hoffenheim und Hannover spielte, zunächst bei Bayern München als Chefscout. Danach leitete er bei Hoffenheim den Bereich Profifussball, ehe er zu Beginn des Jahres nach Frankfurt wechselte.

In Wolfsburg wartet auf den neuen Sportdirektor viel Arbeit. Er wird zunächst zusammen mit Christiansen einen Entscheid in der Trainerfrage treffen müssen. Wird Interimstrainer Daniel Bauer bei den Wolfsburgern zum Chefcoach befördert? Oder verpflichtet der VfL einen neuen Trainer als Nachfolger von Paul Simonis, von dem sich der Klub Anfang November getrennt hatte?

Zudem steht im Winter eine wichtige Transferperiode an, in der die fehlerhafte Kaderplanung aus dem Sommer korrigiert werden soll.

Er ist der Schweizer Feldspieler mit den meisten Champions-League-Einsätzen. Manuel Akanji und eine Karriere, die in der Schweiz ihres Gleichen sucht.

10.12.2025

Mit seinem Portal «REAL TOTAL» beobachtet Nils Kern die Geschicke vn Real Madrid ganz intensiv. Für ihn gibt es bei den Königlichen aktuell mehr als nur eine Baustelle.

10.12.2025

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

10.12.2025

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

10.12.2025

STORY: Die 14 Frauenfussball-Bundesligisten haben am Mittwoch offiziell einen eigenen Ligaverband gegründet. Ziel ist es, den Frauenfussball in Deutschland stärker zu professionalisieren und den Vereinen in wichtigen Fragen mehr Mitbestimmung zu verschaffen. Im Kern geht es um Vermarktung, Strukturen und Investitionen, die die Klubs selbst steuern wollen. O-Ton Katharina Kiel (Eintracht Frankfurt), Präsidentin Frauen-Bundesliga FBL e.V.: «Vor gut anderthalb Jahren, ein bisschen mehr sogar als vor anderthalb Jahren, sind wir losgestartet als Clubs und haben uns auf den Weg gemacht, uns Fragen zu stellen und vor allen Dingen hatten wir ein klares Ziel, eben den Frauenfussball neu zu ordnen und ihm eben dann auch eine Richtung zu geben und dementsprechend sind wir sehr, sehr froh, dass wir mit den heutigen Tage vor allem eines machen, nämlich einen Tag des Aufbruchs für uns bezeichnen können, wo wir eben ermächtigt sind, als Präsidium eben auch dem ganzen Form zu geben, was wir jetzt eineinhalb Jahre lang eben hinter uns haben.» Im nächsten Schritt geht es um die Zusammenarbeit mit dem DFB. Hier hatte es zuletzt Konflikte gegeben, weil aus Sicht der Klubs zuvor mündlich verabredete Punkte nicht ausreichend berücksichtigt wurden.  O-Ton Katharina Kiel (Eintracht Frankfurt), Präsidentin Frauen-Bundesliga FBL e.V.: «Wir haben uns als Vereine das erste Mal im Frauenfussball zu einem Verband zusammengetan, solidarisch. Dementsprechend ist es natürlich so, dass wir den DFB-Präsidenten einladen. Dass er erschienen ist, freut uns umso mehr. Wir hatten es schon gesagt. Sie hatten es auch in den Medienberichten gelesen, dass es einfach ein paar Punkte gibt, wo wir noch sozusagen Gesprächsbedarf haben, aber nicht weniger ergebnisoffen gehen wir jetzt eben an die nächsten Schritte heran und sind natürlich auch gegenüber dem DFB in offenen Gesprächen.» Die Zeichen scheinen also auf Versöhnung zu stehen. Damit könnte es – wie ursprünglich vorgesehen – dazu kommen, dass der neue Ligaverband gemeinsam mit dem DFB eine Gesellschaft gründet, an der beide Seiten beteiligt sind. 

10.12.2025

