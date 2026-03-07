  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bundesliga HSV fügt Wolfsburg nächsten Rückschlag zu – Fischers Mainz holt Punkt gegen Stuttgart

SDA

7.3.2026 - 17:45

Daniel Bauer kassierte die nächste Niederlage mit seinen Wolfsburgern.
Daniel Bauer kassierte die nächste Niederlage mit seinen Wolfsburgern.
Bild: Keystone

Der VfL Wolfsburg gerät in der 25. Bundesliga-Runde noch etwas tiefer in den Abstiegsstrudel. Die Niedersachsen kassieren in Hamburg die sechste Niederlage in den letzten sieben Spielen.

Keystone-SDA

07.03.2026, 17:45

07.03.2026, 18:41

Die beiden Schweizer Exponenten in Wolfsburg, Sportdirektor Pirmin Schwegler und Aufsichtsrat Diego Benaglio, mussten mitansehen, wie ihre Mannschaft einen 1:0-Vorsprung verspielte. Nachdem Christian Eriksen den Vorletzten der Bundesliga in Front geschossen hatte, bekam der HSV mit Captain Miro Muheim zwei Penaltys zugesprochen, die Luka Vuskovic (33.) und Jean-Luc Dompé (58.) verwandelten.

Für Wolfsburgs Trainer Daniel Bauer könnte es am Samstagnachmittag die Niederlage zu viel gewesen sein. Seit er im vergangenen November das Amt übernommen hat, gewann der Meister von 2009 nur eines von zehn Spielen. Auch wenn die Lage der Wolfsburger noch längst nicht hoffnungslos ist, so drücken die schwachen Resultate der letzten Wochen massiv auf die Stimmung. Nach dem Spiel flogen aus dem Fanblock Feuerwerkskörper auf den Rasen, und die beiden Teams gerieten im Mittelkreis aneinander.

Im Rennen um die Champions-League-Plätze hiessen die Sieger der Runde Hoffenheim und Leipzig. Hoffenheim gewann unter anderem dank zweier Tore des Österreichers Alexander Prass beim Schlusslicht Heidenheim mit 4:2. Die Leipziger sicherten sich die drei Punkte gegen das formstarke Augsburg (2:1) in der Nachspielzeit durch ein Eigentor von Keven Schlotterbeck. Stuttgart musste sich in Mainz mit einem 2:2 begnügen, und Leverkusen spielte in Freiburg, wo Johan Manzambi für die Gastgeber nach seiner drei Spiele langen Rotsperre wieder im Einsatz stand, 3:3.

Hoffenheim (49 Punkte) liegt als Dritter zwei Punkte vor Stuttgart und Leipzig, die beide 47 Zähler haben. Leverkusen steht bei 44 Punkten.

Telegramme und Tabelle:

Heidenheim – Hoffenheim 2:4 (0:2). – Tore: 26. Prass 0:1. 45. Prass 0:2. 49. Asllani 0:3. 62. Kerber 1:3. 78. Lemperle 1:4. 84. Kerber 2:4. – Bemerkungen: Heidenheim ohne Stergiou (verletzt).

Wolfsburg – Hamburger SV 1:2 (1:1). – Tore: 22. Eriksen (Penalty) 1:0. 33. Vuskovic (Penalty) 1:1. 58. Dompé (Penalty) 1:2. – Bemerkungen: Hamburger SV mit Muheim.

Leipzig – Augsburg 2:1 (0:1). – Tore: 39. Fellhauer 0:1. 76. Diomande 1:1. 92. Arthur Chaves (Eigentor) 2:1. – Bemerkungen: 23. Vandevoordt (Leipzig) hält Penalty von Schlotterbeck. Augsburg mit Rieder, ohne Zesiger (gesperrt).

Freiburg – Bayer Leverkusen 3:3 (2:2). – Tore: 34. Grifo 1:0. 37. Kofane 1:1. 43. Suzuki 2:1. 45. Grimaldo 2:2. 52. Terrier 2:3. 86. Ginter 3:3. – Bemerkungen: Freiburg mit Ogbus und Manzambi (bis 75.). Bayer Leverkusen ohne Omlin (Ersatz).

Mainz 05 – VfB Stuttgart 2:2 (1:0). – Tore: 39. Lee Jae-Sung 1:0. 76. Demirovic 1:1. 77. Undav 1:2. 91. da Costa 2:2. – Bemerkungen: Mainz 05 mit Widmer (bis 85.). VfB Stuttgart mit Jaquez (bis 75.).

Meistgelesen

Explosionen erschüttern Luxusviertel Dubai Marina +++ US-Streitkräfte verlegen Bomber nach Grossbritannien
Autounfall in Escholzmatt LU – ein Toter und vier Schwerverletzte
Fölmli erhöht nach Schertenleibs Zuckerpass
EDA genehmigt vorerst keine weiteren Sonderflüge
Traditionsbeiz schliesst nach 180 Jahren per sofort – Wirt ist pleite

Videos aus dem Ressort

Torschützin Riola Xhemaili sorgt in der Mixed Zone für Lacher

Torschützin Riola Xhemaili sorgt in der Mixed Zone für Lacher

03.03.2026

Papadopoulos über den verpassten BVB-Titel: «Eine Welt brach zusammen»

Papadopoulos über den verpassten BVB-Titel: «Eine Welt brach zusammen»

Lugano-Verteidiger und Ex-BVB-Profi Papadopoulos spricht mit blue Sport über seine Zeit in Dortmund, die verpasste Meisterschaft und seinen besten Freund Nico Schlotterbeck.

06.03.2026

Celta – Real Madrid 1:2

Celta – Real Madrid 1:2

LALIGA | 27. Runde | Saison 25/26

06.03.2026

Torschützin Riola Xhemaili sorgt in der Mixed Zone für Lacher

Torschützin Riola Xhemaili sorgt in der Mixed Zone für Lacher

Papadopoulos über den verpassten BVB-Titel: «Eine Welt brach zusammen»

Papadopoulos über den verpassten BVB-Titel: «Eine Welt brach zusammen»

Celta – Real Madrid 1:2

Celta – Real Madrid 1:2

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Der tiefe Fall von Leicester City. Vom Sensations-Meister zum Abstieg in die dritte Liga?

Der tiefe Fall von Leicester CityVom Sensations-Meister zum Abstieg in die dritte Liga?

Besuch im Weissen Haus. Trump empfängt Messi und vergleicht ihn mit Pelé

Besuch im Weissen HausTrump empfängt Messi und vergleicht ihn mit Pelé

Drei Monate vor der WM. Marokkos Nationalcoach tritt zurück

Drei Monate vor der WMMarokkos Nationalcoach tritt zurück