Wolfsburger Matchwinner mit zwei späten Toren: Jonas Wind. Bild: Keystone

Wolfsburg gewinnt in der Bundesliga zum vierten Mal in Serie und rückt auf Platz 5 vor. Gegen Mainz dreht der VfL die Partie in der 13. Runde trotz dreimaligem Rückstand und siegt 4:3.

SDA

Im Duell zweier formstarker Teams – beide hatten die letzten drei Begegnungen gewinnen können – behielt Wolfsburg die Oberhand. Und dies, obwohl die Gäste aus Mainz dreimal in Führung gingen. Der zur Pause eingewechselte Jonas Wind drehte die Partie mit zwei Toren in der Schlussphase. Cédric Zesiger blieb bei Wolfsburg ohne Einsatz, Silvan Widmer kam bei Mainz ab der 85. Minute zum Einsatz und beging vor dem finalen Treffer das Foulspiel, das zum entscheidenden Freistoss führte.

Kurztelegramme und Rangliste:

Wolfsburg – Mainz 05 4:3 (1:2). – Tore: 11. Nebel 0:1. 19. Amoura 1:1. 39. Burkardt 1:2. 57. Tiago Tomas 2:2. 66. Nebel 2:3. 83. Wind 3:3. 94. Wind 4:3. – Bemerkungen: Wolfsburg ohne Zesiger (Ersatz). Mainz 05 mit Widmer (ab 84.).

Die weiteren Resultate: Freitag: VfB Stuttgart – Union Berlin 3:2. – Samstag: Bayer Leverkusen – St. Pauli 2:1. Bayern München – Heidenheim 4:2. Bochum – Werder Bremen 0:1. Eintracht Frankfurt – Augsburg 2:2. Holstein Kiel – RB Leipzig 0:2. Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund 1:1. – Sonntag: Hoffenheim – SC Freiburg 17.30.

