Nach 12 Spielen ist Schluss Wolfsburg stellt Trainer Paul Simonis frei

SDA

9.11.2025 - 20:19

Hielt sich bei Wolfsburg nur zwölf Partien im Traineramt: der Niederländer Paul Simonis.
Hielt sich bei Wolfsburg nur zwölf Partien im Traineramt: der Niederländer Paul Simonis.
Keystone

Der VfL Wolfsburg trennt sich per sofort von seinem Trainer Paul Simonis. Dies gibt der Bundesligist am Sonntagabend bekannt, zwei Tage nach der 1:2-Niederlage in Bremen.

Keystone-SDA

09.11.2025, 20:19

09.11.2025, 21:01

Interimistisch übernimmt U19-Trainer Daniel Bauer die Führung der 1. Mannschaft, die in der Bundesliga auf Platz 14 abgerutscht ist.

Der 40-jährige Niederländer Simonis war erst im Sommer zu den ambitionierten Niedersachsen gewechselt. Von zwölf Spielen konnte er nur drei gewinnen. Aus den letzten acht Spielen resultierten sieben Niederlagen.

Lausanne-Sport – Sion 2:2

Lausanne-Sport – Sion 2:2

St.Gallen – YB 1:4

St.Gallen – YB 1:4

Rayo Vallecano - Real Madrid 0:0

Rayo Vallecano - Real Madrid 0:0

