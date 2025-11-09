Hielt sich bei Wolfsburg nur zwölf Partien im Traineramt: der Niederländer Paul Simonis. Keystone

Der VfL Wolfsburg trennt sich per sofort von seinem Trainer Paul Simonis. Dies gibt der Bundesligist am Sonntagabend bekannt, zwei Tage nach der 1:2-Niederlage in Bremen.

Keystone-SDA SDA

Interimistisch übernimmt U19-Trainer Daniel Bauer die Führung der 1. Mannschaft, die in der Bundesliga auf Platz 14 abgerutscht ist.

Der 40-jährige Niederländer Simonis war erst im Sommer zu den ambitionierten Niedersachsen gewechselt. Von zwölf Spielen konnte er nur drei gewinnen. Aus den letzten acht Spielen resultierten sieben Niederlagen.