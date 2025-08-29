  1. Privatkunden
Bayern-Korb bei Woltemade-Transfer Lothar Matthäus: «Er kann in Newcastle sehr viel mehr verdienen»

dpa

29.8.2025 - 09:24

Abschied aus Stuttgart: Coach Sebastian Hoeneß muss künftig auf Nick Woltemade verzichten.
Abschied aus Stuttgart: Coach Sebastian Hoeneß muss künftig auf Nick Woltemade verzichten.
dpa

Nick Woltemade steht vor einem Wechsel zu Newcastle United. Lothar Matthäus sieht darin eine gute Entscheidung. Ein Bayern-Transfer scheiterte an den finanziellen Aspekten.

DPA

29.08.2025, 09:24

Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hält den bevorstehenden Wechsel des Stuttgarters Nick Woltemade zu Newcastle United für eine gute Entscheidung. «Woltemade ist nun in der besten Liga der Welt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Newcastle knapp 90 Mio. zahlt und den Spieler dann auf die Bank setzt. Ich glaube, dass Woltemade mit seiner Statur gut in die Premier League passt. Dort muss er sich nun durchsetzen», sagte Matthäus der «Bild»-Zeitung.

Der 23 Jahre alte Nationalstürmer soll laut Medienberichten für eine Ablöse von 85 Millionen Euro plus möglichen Bonuszahlungen in Höhe von fünf Millionen Euro zum Champions-League-Teilnehmer aus der Premier League wechseln. Zuvor hatte der FC Bayern wochenlang vergeblich versucht, Woltemade zu verpflichten.

Ist Newcastle besser als Bayern?. Das irre Millionen-Karussell hinter dem Woltemade-Deal

Ist Newcastle besser als Bayern?Das irre Millionen-Karussell hinter dem Woltemade-Deal

Wechsel für deutsche Nationalmannschaft nicht schlecht?

«Aus Woltemades Sicht muss man die Situation und den Wechsel verstehen. Er kann dort sehr viel mehr verdienen. Und Bayern war nicht bereit, genug Geld auf den Tisch zu legen. Anders als bei Luis Diaz beispielsweise», so Matthäus weiter.

Lothar Matthäus hofft, dass sich Woltemade bei Newcastle durchsetzen kann.
Lothar Matthäus hofft, dass sich Woltemade bei Newcastle durchsetzen kann.
KEYSTONE

Auch für die deutsche Nationalmannschaft sei der Wechsel laut Matthäus nicht schlecht. «Julian Nagelsmann kann sich nicht wie bei Sané beschweren, dass Woltemade in eine Liga mit niedrigerem Niveau als die Bundesliga wechselt.»

Der Bundestrainer hatte jüngst auf eine Nominierung von Leroy Sané für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele verzichtet. Der Ex-Bayern-Stürmer müsse sich jetzt in der Türkei beweisen, hatte Nagelsmann betont.

