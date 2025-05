Verlässt Bayer Leverkusen: Xabi Alonso. Bild: Harry Langer/dpa

Leverkusen-Trainer Xabi Alonso bestätigt an einer Pressekonferenz, dass er den Verein nach den bevorstehenden beiden Bundesliga-Spielen verlassen wird. Über seine Zukunft will er sich noch nicht äussern.

Am Freitagmorgen vermelden spanische Medien den Wechsel von Trainer Xabi Alonso zu Real Madrid als fix. An einer Pressekonferenz bestätigt der Spanier kurz darauf zumindest, dass er Bayer Leverkusen am Ende der Saison verlassen wird.

«Der Klub und ich haben vereinbart, dass diese zwei Spiele die letzten sein werden als Leverkusen-Coach. Jetzt ist der richtige Moment, das bekanntzugeben. Wir hatten eine gute und direkte Kommunikation. Nun haben wir Klarheit», sagt Alonso und fügt an: «Es ist ein Moment mit gemischten Gefühlen. Aber es ist nicht der Moment, um über die Zukunft zu sprechen. Wir wollen einen sauberen Abschluss haben.»

Alonso hinterlässt eine grosse Lücke

Damit endet im Sommer nach mehr als zweieinhalb Jahren die erfolgreichste Ära der Club-Geschichte, die dem Verein 2024 die erste deutsche Fussball-Meisterschaft beschert hatte. Als erste Bundesligamannschaft blieb die Werkself 2023/24 eine ganze Spielzeit lang unbesiegt. Alonso avancierte in Leverkusen zum Fanliebling – wurde mit eigenen Strassenschildern und grossen Plakaten gefeiert.

Er habe seine Entscheidung am Freitagmorgen den Spielern und dem Staff mitgeteilt. «Ich bin dankbar gegenüber allen – den Fans, den Leuten im Klub, dem Staff und den Spielern», unterstreicht der 43-Jährige und hält fest: «Hier habe ich grossartige Emotionen erlebt und bin zu dem geworden, der ich heute bin.»

