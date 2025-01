Gregor Kobel hat in der ersten Bundesliga-Hälfte den Kicker nicht ganz überzeugen können. Keystone

Nati-Goalie Gregor Kobel verliert seinen Platz an der Spitze der «Kicker»-Rangliste der Torhüter der Bundesliga. Dafür sichert sich Nati-Kollege Granit Xhaka bei den zentralen Mittelfeldspielern den zweiten Platz.

Syl Battistuzzi SDA

Das deutsche Fussballmagazin «Kicker» hat seine Winterrangliste veröffentlicht, die auf den Leistungen in der ersten Saisonhälfte 2024/25 basiert.

Der Schweizer Nati-Goalie Gregor Kobel in Diensten von Borussia Dortmund hat leider seine tolle Serie nicht fortsetzen können. Gleich vier Mal stand der 27-Jährige zuletzt zuoberst auf dem Podest. Nun landete der Zürcher auf Rang 5. Damit verpasste Kobel nicht nur die Kategorie «Weltklasse», sondern auch die «internationale Klasse». In der Bundesliga schaffte nur Péter Gulácsi von RB Leipzig in diese Kategorie.

«Zuletzt oft Notenbester und Erster der kicker-Rangliste, war er diesmal kein absolut überzeugender Rückhalt für die Borussia. Der Fuss ist nicht seine grosse Stärke, im System Nuri Sahins aber ist der Torhüter wichtig für den ersten Pass oder das Überspielen gegnerischer Reihen. Das klappt beim Schweizer zu häufig nicht», schreibt die Redaktion über Kobel.

Kicker-Rangliste der Torhüter Weltklasse : Keiner.

Internationale Klasse :

1. Péter Gulácsi, RB Leipzig (3.)

Nationale Klasse:

2. Oliver Baumann, Hoffenheim (5.)

3. Robin Zentner (-)

4. Kamil Grabara, Wolfsburg (-)

5. Gregor Kobel, Dortmund (1.)

6. Moritz Nicolas, Gladbach (-)

7. Nikola Vasilj, St. Pauli (-)

8. Manuel Neuer; Bayern (4.)

9. Frederik Rönnow, Union Berlin (9.)

10. Noah Atubolu, Freiburg (-)

11. Alexander Nübel, Stuttgart (8.)

12. Lukas Hradecky, Bayer Leverkusen (2.)

13. Kevin Müller, Heidenheim (6.)

14. Kevin Trapp, Eintracht Frankfurt (-) Mehr anzeigen

Bei den Innenverteidigern räumte Jonathan Tah ab. Der Leverkusen-Captain, der sich offenbar Ende Saison dem FC Barcelona anschliessen wird, wurde als «Internationale Klasse» eingestuft. Das Podest komplettieren Klubkollege Piero Hincapié und Bayerns Dayot Upamecano.

Auf der Aussenverteidigerposition gewinnt mit Alejandro Grimaldo ebenfalls ein Profi von Bayer Leverkusen. Der Spanier wurde ebenfalls in die «Internationale Klasse» eingestuft.

Kimmich lässt Xhaka hinter sich

Granit Xhaka hatte im letzten Ranking des Fachmagazins die Nase vorn bei den defensiven Mittelfeldspielern. Nun muss der Leverkusen-Star Bayerns Joshua Kimmich Platz 1 überlassen.

Granit Xhaka und Robert Andrich sind bei Leverkusen Teamkollegen. sda

Speziell: Gleich hinter dem Nati-Captain reihen sich mit Exequiel Palacios und Robert Andrich zwei Klubkollegen ein. Zusammen mit Stuttgarts Angelo Stiller bekommen sie vom «Kicker» das Prädikat «Internationale Klasse».

Kicker-Rangliste defensives Mittelfeld Weltklasse: Keiner

Internationale Klasse:

1. Joshua Kimmich, Bayern München

2. Granit Xhaka , Bayer Leverkusen

3. Exequiel Palacios, Bayer Leverkusen

4. Robert Andrich, Bayer Leverkusen

5. Angelo Stiller, Stuttgart

Nationale Klasse:

6. Aleksandar Pavlović, Bayern München

7. Nadiem Amiri, Mainz

8. Jens Stage, Werder Bremen

9. Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt

10. Rocco Reitz, Gladbach

11. Aleix Garcia, Bayer Leverkusen

12. Maximilian Arnold, Wolfsburg

13. Felix Nmecha, Borussia Dortmund

14. Tom Bischof, Hoffenheim Mehr anzeigen

Kicker-Rangliste Innenverteidigung Weltklasse : Keiner

Internationale Klasse

1. Jonathan Tah, Leverkusen (2.)

2. Piero Hincapié, Leverkusen (10.)

3. Dayot Upamecano, Bayern München (-)

4. Willy Orban, RB Leipzig (14.)

5. Arthur Theate, Frankfurt (-)

6. Min-jae-Kim, Bayern München (-)

7. Nico Schlotterbeck, Dortmund (5.)

Nationale Klasse:

8. Matthias Ginter, Freiburg (-)

9. Robin Koch, Frankfurt (21.)

10. Julian Chabot, Stuttgart (18.)

11. Edmond Tapsoba, Leverkusen (6.)

12. Marco Friedl, Bremen (7.)

13. Anton Stach, Hoffenheim, (-)

14. Ko Itakura, Gladbach (-)

15. Niklas Süle, Dortmund (-)

16. Tuta, Frankfurt (-)

17. Castello Lukeba, Leipzig (-)

18. Moritz Jenz, Mainz (-)

19. Philipp Lienhart, Freiburg (-)

20. Danilo Doehki, Union Berlin (-)

21. Hauke Wahl, St. Pauli (-) Mehr anzeigen

Kicker-Rangliste Aussenverteidigung Weltklasse:

Keiner

Internationale Klasse

1. Alejandro Grimaldo, Bayer Leverkusen

Nationale Klasse:

2. Alphonso Davies, Bayern München

3. Joakim Mæhle, Wolfsburg

4. Maximilian Mittelstädt, Stuttgart

5. Konrad Laimer, Bayern München

6. Rasmus Kristensen, Eintracht Frankfurt

7. Nathaniel Brown, Eintracht Frankfurt

8. David Raum, RB Leipzig

9. Ramy Bensebaini, Borussia Dortmund

10. Philipp Mwene, Mainz

11. Tom Rothe, Union Berlin

12. Mitchell Weiser, Werder Bremen

13. Lukas Kübler, Freiburg

14. Christian Günter, Freiburg Mehr anzeigen