Um Granit Xhaka ranken sich Wechselgerüchte. Keystone

Xabi Alonso, Jonathan Tah und Florian Wirtz sind schon weg beim Vizemeister. Folgt ein weiterer Schlüsselspieler? Granit Xhaka zieht es wohl nach Saudi-Arabien. Doch erst mal bleibt er bei Bayer.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Granit Xhaka ist mit Bayer Leverkusen ins Trainingslager nach Rio de Janeiro geflogen.

Das ist deshalb interessant, weil sich der Nati-Captain laut Sky mit dem saudischen Club Neom SC über einen Wechsel einig sein soll.

Xhaka hat beim Vizemeister noch einen Vertrag bis 2028. In Leverkusen wünschen sich viele, dass er diesen auch erfüllt. Mehr anzeigen

Mit Granit Xhaka ist Bayer Leverkusen am späten Abend ins Trainingslager nach Rio de Janeiro geflogen. Der vor einem Wechsel stehende Mittelfeldspieler gehört zum Kader für die Brasilien-Reise und stieg mit seinen Teamkollegen am Flughafen Köln/Bonn in eine Chartermaschine, wie der Fussball-Bundesligist mitteilte. Nicht mit dabei ist Torhüter Matej Kovar, an dem die PSV Eindhoven dran sein soll. In den kommenden zehn Tagen wird sich die Werkself mit dem neuen Trainer Erik ten Hag auf die neue Saison vorbereiten.

Der 32-jährige Xhaka steht laut einem Medienbericht aber möglicherweise vor einem Abschied vom Vizemeister. Der Schweizer Nationalspieler soll sich Sky zufolge mit dem saudischen Club Neom SC über einen Wechsel einig sein. Der Aufsteiger in die Saudi Pro League hat laut dem Pay-TV-Sender eine «grundsätzliche mündliche Einigung» mit Xhaka erzielt, wie es hiess.

Vertrag bei reichem Saudi-Club?

Neom SC habe Bayer mündlich informiert, dass man Xhaka verpflichten wolle. Eine mögliche Ablöse von rund sechs Millionen Euro sei in Aussicht gestellt worden. Eine Einigung zwischen den Clubs gebe es aber noch nicht, weswegen der Routinier mit nach Brasilien flog.

Xhaka hat beim Vizemeister noch einen Vertrag bis 2028. Er soll laut Medien aber nicht davon überzeugt sein, dass er unter dem neuen Trainer Erik ten Hag massgeblich als Führungsspieler den XL-Umbruch mitgestalten soll.

Leverkusen musste mit Startrainer Xabi Alonso (zu Real Madrid), Abwehrchef Jonathan Tah (Bayern München), Flügelflitzer Jeremie Frimpong (FC Liverpool) und Ausnahmekönner Florian Wirtz (FC Liverpool) bereits mehrere prominente Abgänge verkraften.