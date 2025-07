England gewinnt EM-Finale gegen Spanien und ist Europameister

STORY: Die Freude bei den englischen Fans war am Sonntagabend unbeschreiblich, nachdem ihre «Lionesses» im Finale der Fussball-Europameisterschaft die Gegnerinnen aus Spanien im Elfmeterschiessen besiegt hatten. Die alten Europameisterinnen sind damit auch die neuen, die Elf aus England konnte ihren Titel verteidigen. Und wie bei der letzten EM gegen Deutschland wurde am Ende erneut Chloe Kelly zur Matchwinnerin, mit ihrem entscheidenden Elfmeter zum 3:1-Sieg gegen ein spanisches Team, das in der regulären Spielzeit das Spiel oft dominiert hatte, gegen die dicht gestellten Engländerinnen aber nicht das passende Rezept fand. 1:1 hatte es am Ende der Verlängerung gestanden. Damit wurde erst zum zweiten Mal in der Geschichte eine Fussball-EM bei den Frauen im Elfmeterschiessen entschieden. Das erste Mal war 1984, bei der England gegen Schweden unterlag.

28.07.2025