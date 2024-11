Zubi über Leverkusen: «Die letzte Saison zu bestätigen ist unmöglich» 06.11.2024

Bayer Leverkusen hat nach 16 Saison-Spielen schon mehr Niederlagen auf dem Konto als in der gesamten abgelaufenen Spielzeit. Pascal Zuberbühler und Marcel Reif sehen die Werkself dennoch auf Kurs.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den bisherigen 16 Saisonspielen muss Bayer Leverkusen zwei Niederlagen einstecken – und damit eine mehr als über die gesamte letzte Spielzeit.

Dass Granit Xhaka und Co. resultatmässig nicht ganz an die letzte Saison anknüpfen, kommt für die blue Sport Experten Pascal Zuberbühler und Marcel Reif aber wenig überraschend.

«Vieles, was von alleine ging, geht irgendwann nicht mehr von alleine», sagt Reif. «Das muss die Mannschaft lernen und daran arbeiten sie gerade.» Mehr anzeigen

Nach einer überragenden letzten Saison landet Bayer Leverkusen in der laufenden Spielzeit zurück auf dem Boden der Realität. Zuletzt setzt es in der Champions League an der Anfield Road beim FC Liverpool eine 0:4-Pleite ab – nach zuvor saisonübergreifend 31 Auswärtsspielen ohne Niederlage.

«Sie haben die Latte so hoch gesetzt und jetzt geht es darum, das zu bestätigen», sagt Pascal Zuberbühler über das Team von Xabi Alonso, sieht dabei aber ein Problem: «Die letzte Saison zu bestätigen ist unmöglich.» Die Zahlen geben Zubi recht: Nach 16 Spielen in dieser Saison steht Leverkusen bei zwei Niederlagen und sechs Unentschieden. In der abgelaufenen Spielzeit standen bei 53 Partien eine Niederlage und neun Unentschieden zu Buche.

Die Bilanz in der noch jungen Spielzeit ist keinesfalls schlecht. «In der Bundesliga sind sie vorne dabei, in der Champions League spielen sie vorne mit. Es ist alles hervorragend», sagt Zubi. Aber: «Man erwartet halt wieder das Maximum von ihnen. Das ist das Schöne im Fussball.»

Reif: «Alonso ist einer der klügsten Jungs der Branche»

Marcel Reif ahnt bereits im Vorhinein, dass Leverkusen nicht ganz an die vorangegangene Saison anknüpfen wird. Zu viel sei für den deutschen Meister gelaufen. «Vieles, was von alleine ging, geht irgendwann nicht mehr von alleine», sagt Reif. «Das muss die Mannschaft lernen und daran arbeiten sie gerade.»

Der blue Sport Experte ist aber überzeugt, dass Granit Xhaka und Co. dafür den richtigen Mann an der Seitenlinie haben. Xabi Alonso wisse haargenau, dass die Bayern nach der letzten Saison antworten werden und in der Champions League eine neue Herausforderung auf die Werkself wartet.

«Alonso ist einer der klügsten Jungs der Branche, die ich kenne. Ein Mann, der mit sich im Reinen seinem Plan nachgeht», kommt Reif ins Schwärmen und fügt an: «Er sieht das auch als Pflicht. A ist er schlau, B ist er anständig. Er weiss, welche Chance er bei Leverkusen gekriegt hat.»

