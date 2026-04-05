Zwei Unentschieden am Ostersonntag - Gallery Union Berlin holt gegen St. Pauli einen Punkt Bild: Keystone René Wagner holt in seinem ersten Spiel für Köln einen Punkt Bild: Keystone Zwei Unentschieden am Ostersonntag - Gallery Union Berlin holt gegen St. Pauli einen Punkt Bild: Keystone René Wagner holt in seinem ersten Spiel für Köln einen Punkt Bild: Keystone

Union Berlin und St. Pauli trennen sich am Sonntag 1:1. Auch bei Frankfurt gegen Köln gibt es keinen Sieger.

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Union Berlin hat St. Pauli im Abstiegskampf der Bundesliga auf Distanz gehalten. Im Stadion An der Alten Försterei trennten sich die Berliner und die Hamburger 1:1. Bei sechs noch ausstehenden Spielen bleibt Unions Vorsprung auf die Kiezkicker auf dem Barrageplatz 16 so bei komfortablen sieben Punkten.

Vor 22'012 Zuschauern und Zuschauerinnen erzielte Mathias Pereira Lage (25. Minute) mit einem schönen Volley die Gäste-Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Andrej Ilic (52.) aus. Die umkämpfte Partie nahm insbesondere in Halbzeit zwei etwas mehr Fahrt auf. St. Paulis Jackson Irvine sah in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels.

Union kann in den kommenden Spielen gegen Schlusslicht Heidenheim und den Vorletzten Wolfsburg die letzten Zweifel am Bundesliga-Verbleib beseitigen. Auf die seit vier Partien sieglosen Hamburger warten zwei Heimspiele gegen Bayern und den direkten Konkurrenten aus Köln.

Punkt bei Wagner-Debüt

Apropos: Der 1. FC Köln hat beim Debüt von René Wagner als Cheftrainer in der Fussball-Bundesliga den nächsten Rückschlag verhindert. Die Rheinländer erkämpften bei Eintracht Frankfurt nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2. Im ersten Spiel nach der Trennung von Coach Lukas Kwasniok bleiben die Kölner aber tief im Abstiegskampf, der Vorsprung auf den FC St. Pauli und den Relegationsplatz beträgt nun zwei Punkte.

Jonathan Burkardt (66. Minute) und Arnaud Kalimuendo (69.) trafen für die Eintracht. Jakub Kaminski (70.) sorgte aber für das schnelle Kölner Anschlusstor, Alessio Castro-Montes (83.) erzielte den Ausgleich. Als Tabellensiebter bleibt Frankfurt deutlich hinter den Europacupplätzen.

Rangliste und Telegramme

1. Bayern München 28/73 (100:27). 2. Borussia Dortmund 28/64 (60:28). 3. RB Leipzig 28/53 (55:36). 4. VfB Stuttgart 28/53 (56:38). 5. Hoffenheim 28/50 (55:41). 6. Bayer Leverkusen 28/49 (58:39). 7. Eintracht Frankfurt 28/39 (52:53). 8. SC Freiburg 28/37 (41:47). 9. Mainz 05 28/33 (35:43). 10. Union Berlin 28/32 (32:47). 11. Augsburg 28/32 (34:51). 12. Hamburger SV 28/31 (32:41). 13. Borussia Mönchengladbach 28/30 (35:48). 14. Werder Bremen 28/28 (31:49). 15. 1. FC Köln 28/27 (40:49). 16. St. Pauli 28/25 (25:45). 17. Wolfsburg 28/21 (38:63). 18. Heidenheim 28/16 (29:63).

Union Berlin – St. Pauli 1:1 (0:1). – Tore: 25. Mathias Pereira Lage 0:1. 52. Ilic 1:1. – Bemerkungen: 93. Gelb-Rote Karte gegen Irvine (St. Pauli).

Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln 2:2 (0:0). – Tore: 66. Burkardt 1:0. 69. Kalimuendo 2:0. 70. Kaminski 2:1. 83. Castro-Montes 2:2. – Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Amenda. 1. FC Köln ohne Schmied (nicht im Aufgebot).